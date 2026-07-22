Netzagentur ordnet Schienenmaut neu: Nahverkehr muss viel mehr zahlen

Berlin, 22. ⁠Jul (Reuters) - Die Schienenmaut in Deutschland wird für den Nahverkehr deutlich teurer, Fern- und Güterverkehr werden dagegen entlastet. Das ordnete die Bundesnetzagentur am Mittwoch an, wie die Bonner Behörde mitteilte. Die bisherigen Trassenentgelte für 2026 wurden aufgehoben. Im Vergleich zu den bisherigen Beträgen ‌müsse der Nahverkehr nun rund 400 Millionen Euro zusätzlich stemmen. In dieser Größenordnung werden dafür Fern- und Güterverkehr entlastet.

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), mit ⁠dem die ⁠bisherige Trassenpreisbremse im Nahverkehr für ungültig erklärt wurde. Erhöhungen im Nahverkehr wurden bisher auf drei Prozent pro Jahr begrenzt - unabhängig von den tatsächlichen Kostensteigerungen bei der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfroGO. Lasten oberhalb dieser Marke mussten bislang die Bereiche Fern- und Güterverkehr aufbringen.

Für 2026 muss der Nahverkehr nun laut Netzagentur neun Prozent höhere Trassenentgelte ‌zahlen. Der Fernverkehr kann mit einer Absenkung um 17 ‌Prozent rechnen, der Güterverkehr um zwölf Prozent. Die Bonner Behörde will sich auch die Trassenpreise für 2025 noch einmal anschauen. Hierüber soll später im Jahr entschieden werden.

Sowohl mehrere ⁠Verkehrsunternehmen als auch die DB InfraGO selbst hatten gegen die bisherige Praxis geklagt. Das ‌zuständige Verwaltungsgericht Köln hatte den Fall dem ⁠EuGH vorgelegt und um eine Überprüfung gebeten. Nach dem EuGH-Urteil aus dem März ist die Bundesregierung noch stärker unter Druck, die Trassenpreise zur Nutzung des Schienennetzes zu reformieren. Ein Konzept soll nach der Sommerpause vorgelegt werden.

Die ‌Deutsche Bahn wollte sich zunächst nicht ⁠äußern. Der Verband der Güterbahnen teilte mit, ⁠Anlass zu großer Euphorie sei nicht angebracht: Schon kurz vor Weihnachten drohten neue Preissteigerungen. "Die Branche bekommt eine Verschnaufpause - mehr nicht." Immerhin habe die Netzagentur einen der gravierendsten Fehler im Trassenpreissystem gegen erhebliche Widerstände korrigiert. "Das war die notwendige Medizin, ist aber keine Heilung." Das CDU-geführte Verkehrsministerium müsse nun Vorschläge für eine verlässliche und wettbewerbsfähige Schienenmaut machen. Bei der Entscheidung zu den Trassenpreisen 2027 drohen laut dem Verband Steigerungen von mindestens 9,5 Prozent und bis zu 27 Prozent gegenüber ⁠den korrigierten Preisen für 2026.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)