Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^ Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 22.07.2026 / 09:43 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 22.07.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) hat ein überzeugendes Q2 EBITDA von EUR1,6 Mio. gemeldet - ein Wert, der 34% über unserer Prognose von EUR1,2 Mio. liegt. Dennoch haben wir unsere EBITDA-Prognose von EUR7,5 Mio. für das Jahr 2026 nicht angehoben, da wir aufgrund der durch den anhaltenden USA-Iran-Krieg gedämpften Verbraucherstimmung mit einem schwierigeren zweiten Halbjahr rechnen. Mit einem EBITDA von EUR3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist APM auf einem guten Weg, die Guidance für 2026 (EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio.) zu erreichen, zumal das vierte Quartal das mit Abstand stärkste des Jahres ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 91%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c8d14364a46079c2dbdf474c1275494c

Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=567efbd9-85a0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2369886 22.07.2026 CET/CEST °