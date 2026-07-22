Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

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Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

22.07.2026 / 09:43 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    22.07.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat ein überzeugendes Q2 EBITDA von EUR1,6 Mio. gemeldet
- ein Wert, der 34% über unserer Prognose von EUR1,2 Mio. liegt. Dennoch haben
wir unsere EBITDA-Prognose von EUR7,5 Mio. für das Jahr 2026 nicht angehoben,
da wir aufgrund der durch den anhaltenden USA-Iran-Krieg gedämpften
Verbraucherstimmung mit einem schwierigeren zweiten Halbjahr rechnen. Mit
einem EBITDA von EUR3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist APM auf einem guten Weg,
die Guidance für 2026 (EUR6,5 Mio. bis EUR7,5 Mio.) zu erreichen, zumal das
vierte Quartal das mit Abstand stärkste des Jahres ist. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5,00. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 91%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c8d14364a46079c2dbdf474c1275494c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=567efbd9-85a0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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