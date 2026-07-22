Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

22.07.2026 / 10:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

     Unternehmen:               Cherry SE
     ISIN:                      DE000A41YFJ9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      22.07.2026
     Kursziel:                  1,40 EUR (zuvor: 2,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Kapitalerhöhung stärkt Liquidität - operative Fortschritte in H1 sichtbar

Cherry hat in den vergangenen Tagen sowohl den erfolgreichen Abschluss der
angekündigten Kapitalerhöhung als auch vorläufige Halbjahreszahlen
veröffentlicht. Während die operative Entwicklung weiterhin von der
Restrukturierung geprägt ist, verbessert sich die Profitabilität spürbar.
Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ist zudem die vorläufige
Finanzierung der laufenden Transformation vorerst gesichert.

[Tabelle]

Operative Entwicklung verbessert sich trotz weiter rückläufiger Umsätze:
Cherry erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen vorläufigen Umsatz von 40,0
Mio. EUR und lag damit erwartungsgemäß unter dem operativen Vorjahresniveau
von 45,5 Mio. EUR (bereinigt um die Erlöse der 2025 verkauften Active Key
GmbH). Belastend wirkten weiterhin die schwache Nachfrage im Gaming- und
Office-Geschäft sowie die laufende Bereinigung der Vertriebskanäle. Positiv
ist hingegen die deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität zu
bewerten. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf -4,0 Mio. EUR, nachdem
das operative Vorjahresergebnis noch bei -10,2 Mio. EUR gelegen hatte.
Verantwortlich hierfür waren insbesondere eine deutlich gestiegene
Bruttomarge (+12,3PP yoy) infolge der abgeschlossenen Lagerbereinigung sowie
eine um rund 7 Mio. EUR yoy reduzierte Kostenbasis. Damit zeigen die
eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erste Erfolge und bestätigen den
eingeschlagenen Transformationskurs.

Kapitalerhöhung schafft finanziellen Spielraum - DH&S-Verkauf verzögert
sich: Mit der vollständig platzierten Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von rund 10,1 Mio. EUR (neue Aktienanzahl nach
Kapitalherabsetzung sowie -erhöhung: 15,8 Mio.) hat Cherry einen wichtigen
Meilenstein bei der Stabilisierung der Bilanz erreicht. Hintergrund der
Kapitalmaßnahme war, den Zeitraum bis zum geplanten Verkauf des
Geschäftssegments Digital Health & Solutions (DH&S) zu überbrücken und die
Finanzierung der laufenden Restrukturierung sicherzustellen. Nachdem sich
der Verkaufsprozess länger als ursprünglich erwartet hinzieht, verbessert
die Kapitalerhöhung die Liquidität nun kurzfristig. Gleichzeitig bleibt ein
erfolgreicher Abschluss der Transaktion aus unserer Sicht ein wesentlicher
Werttreiber. Der erwartete Verkaufserlös dürfte die Verschuldung weiter
reduzieren und dem verbleibenden Peripherals-Geschäft ausreichend
finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wachstumsstrategie im Rahmen
von Project Blossom verschaffen.

Fazit: Cherry macht bei der operativen Restrukturierung weitere
Fortschritte. Die deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung zeigt, dass die
umfangreichen Kostenmaßnahmen zunehmend greifen, auch wenn die
Umsatzentwicklung kurzfristig weiterhin unter Druck bleibt. Gelingt der
Abschluss der Transaktion in den kommenden Monaten, sehen wir Cherry
finanziell deutlich robuster aufgestellt und mit einer verbesserten
Ausgangsbasis für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad. Bis dahin bestätigen
wir unsere Einschätzung mit Halten und einem Kursziel, das wir aufgrund der
Ausgabe neuer Aktien (Bezugspreis: 1,04 EUR je Aktie) von zuvor 2,20 EUR -
angepasst um die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 - auf 1,40 EUR je
Aktie reduzieren.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=001a9b42025ca6dc2d74e168df226b58

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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