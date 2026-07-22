Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Finexity AG - von GBC AG 22.07.2026 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Finexity AG Unternehmen: Finexity AG ISIN: DE000A40ET88 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 81,11 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Digitale Kapitalmarktinfrastruktur für private Märkte mit hohem Skalierbarkeitspotenzial Die FINEXITY AG ist ein Fintech-Unternehmen, das sich als Infrastrukturanbieter für tokenisierte Wertpapiere positioniert. Der Konzern betreibt einen OTC-Handelsplatz und deckt einen großen Teil der Wertschöpfungskette ab, einschließlich Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung, Handel, Abwicklung und Lebenszyklusmanagement. Der aktuelle Fokus liegt auf tokenisierten Anleihen, während die Plattform auf tokenisierte Fonds und Aktien ausgeweitet wird. Strategisch strebt FINEXITY an, sich von seiner derzeitigen OTC-Infrastruktur zu einer regulierten, DLT-basierten Handels- und Abwicklungsinfrastruktur im Rahmen des EU-DLT-Pilotregimes weiterzuentwickeln. Das Geschäftsjahr 2025 bestätigte den Übergang der Gruppe von einem emissions- und projektgetriebenen Modell hin zu einem breiter aufgestellten, infrastrukturorientierten Plattformmodell. Der Pro-forma-Umsatz stieg um 15,5 % auf 7,85 Mio. EUR, verglichen mit 6,80 Mio. EUR im Vorjahr. Das Wachstum wurde in erster Linie vom Segment "Infrastruktur" getragen, das von einer höheren Maklertätigkeit über Effecta und steigenden Gebühren von Handelspartnern profitierte. Gleichzeitig blieb das Segment "Kapitalmärkte" weitgehend stabil, wobei sich der Schwerpunkt auf Beratungs- und Strukturierungsumsätze verlagerte. Das Ergebnis blieb deutlich negativ und spiegelte die anhaltende Investitions- und Plattformaufbauphase von FINEXITY wider. Das EBITDA sank auf -3,64 Mio. EUR, verglichen mit -1,25 Mio. EUR im Jahr 2024. Die schwächere Profitabilität war vor allem auf einen ungünstigeren Umsatzmix, hohe durchlaufende Kosten im Zusammenhang mit Effecta-bezogenen Brokerage-Umsätzen sowie gestiegene Aufwendungen für Personal, Rechts- und Beratungskosten, IT und regulatorische Projekte zurückzuführen. Wir betrachten das Jahr 2025 daher weiterhin als Übergangsjahr, in dem FINEXITY die organisatorischen, regulatorischen und technologischen Grundlagen für die zukünftige Skalierung geschaffen hat. Die Wachstumsaussichten bleiben ambitioniert, sind aber strategisch gut untermauert. FINEXITY meldete im ersten Quartal 2026 einen Pro-forma-Konzernumsatz von 2,10 Mio. EUR, was etwa 40 % über dem internen Budget des Unternehmens liegt, wobei das Segment "Infrastruktur" der Haupttreiber war. Kurzfristig dürfte das Wachstum durch eine höhere Auslastung der bestehenden OTC-Infrastruktur, die geplante Effecta-Integration und den Ausbau des Vertriebsnetzes vorangetrieben werden. Mehr als 250 tokenisierte Wertpapiere sind bereits auf der Infrastruktur notiert, während die geplante Erweiterung auf tokenisierte Fonds und Aktien das adressierbare Produktuniversum erweitern dürfte. Wir behalten unsere Prognosen für den Umsatz von 9,62 Mio. EUR für 2026, 13,50

Mio. EUR für 2027, 24,20 Mio. EUR für 2028, 40,00 Mio. EUR für 2029 und 80,00 Mio.

EUR für 2030 bei. Die Beschleunigung ab 2028 steht im Zusammenhang mit dem geplanten Übergang zu FINEXITY 3.0, einschließlich der Einführung eines regulierten DLT-Handels- und Abwicklungssystems, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, der technischen Umsetzung und der Marktreife. Im Rahmen von FINEXITY 4.0 beabsichtigt der Konzern zudem, seine Infrastruktur über White-Label-Partnerschaften für Börsenbetreiber, regulierte Handelsplätze und Order-Flow-Anbieter zu öffnen. Auf Basis unseres DCF-Bewertungsmodells erhöhen wir unser Kursziel von 72,00 EUR auf 81,11 EUR und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Die Anhebung des Kursziels ist in erster Linie auf den Rollover-Effekt zurückzuführen, der die Verschiebung der Bewertungsgrundlage auf das Zieldatum 31.12.2027 widerspiegelt. Insgesamt bietet FINEXITY als früher Infrastrukturanbieter für tokenisierte Wertpapiere erhebliches Skalierungspotenzial. Der Investment Case bleibt jedoch abhängig von der erfolgreichen Integration von Effecta, der behördlichen Genehmigung der DLT-TSS-Infrastruktur, höheren Plattformvolumina und dem Übergang zu wiederkehrenden, margenstärkeren Infrastrukturumsätzen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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