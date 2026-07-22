Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Finexity AG - von GBC AG

22.07.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Finexity AG

     Unternehmen:               Finexity AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  81,11 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Digitale Kapitalmarktinfrastruktur für private Märkte mit hohem
Skalierbarkeitspotenzial

Die FINEXITY AG ist ein Fintech-Unternehmen, das sich als
Infrastrukturanbieter für tokenisierte Wertpapiere positioniert. Der Konzern
betreibt einen OTC-Handelsplatz und deckt einen großen Teil der
Wertschöpfungskette ab, einschließlich Strukturierung, Tokenisierung,
Platzierung, Handel, Abwicklung und Lebenszyklusmanagement. Der aktuelle
Fokus liegt auf tokenisierten Anleihen, während die Plattform auf
tokenisierte Fonds und Aktien ausgeweitet wird. Strategisch strebt FINEXITY
an, sich von seiner derzeitigen OTC-Infrastruktur zu einer regulierten,
DLT-basierten Handels- und Abwicklungsinfrastruktur im Rahmen des
EU-DLT-Pilotregimes weiterzuentwickeln.

Das Geschäftsjahr 2025 bestätigte den Übergang der Gruppe von einem
emissions- und projektgetriebenen Modell hin zu einem breiter aufgestellten,
infrastrukturorientierten Plattformmodell. Der Pro-forma-Umsatz stieg um
15,5 % auf 7,85 Mio. EUR, verglichen mit 6,80 Mio. EUR im Vorjahr. Das Wachstum
wurde in erster Linie vom Segment "Infrastruktur" getragen, das von einer
höheren Maklertätigkeit über Effecta und steigenden Gebühren von
Handelspartnern profitierte. Gleichzeitig blieb das Segment "Kapitalmärkte"
weitgehend stabil, wobei sich der Schwerpunkt auf Beratungs- und
Strukturierungsumsätze verlagerte. Das Ergebnis blieb deutlich negativ und
spiegelte die anhaltende Investitions- und Plattformaufbauphase von FINEXITY
wider. Das EBITDA sank auf -3,64 Mio. EUR, verglichen mit -1,25 Mio. EUR im Jahr
2024. Die schwächere Profitabilität war vor allem auf einen ungünstigeren
Umsatzmix, hohe durchlaufende Kosten im Zusammenhang mit Effecta-bezogenen
Brokerage-Umsätzen sowie gestiegene Aufwendungen für Personal, Rechts- und
Beratungskosten, IT und regulatorische Projekte zurückzuführen. Wir
betrachten das Jahr 2025 daher weiterhin als Übergangsjahr, in dem FINEXITY
die organisatorischen, regulatorischen und technologischen Grundlagen für
die zukünftige Skalierung geschaffen hat.

Die Wachstumsaussichten bleiben ambitioniert, sind aber strategisch gut
untermauert. FINEXITY meldete im ersten Quartal 2026 einen
Pro-forma-Konzernumsatz von 2,10 Mio. EUR, was etwa 40 % über dem internen
Budget des Unternehmens liegt, wobei das Segment "Infrastruktur" der
Haupttreiber war. Kurzfristig dürfte das Wachstum durch eine höhere
Auslastung der bestehenden OTC-Infrastruktur, die geplante
Effecta-Integration und den Ausbau des Vertriebsnetzes vorangetrieben
werden. Mehr als 250 tokenisierte Wertpapiere sind bereits auf der
Infrastruktur notiert, während die geplante Erweiterung auf tokenisierte
Fonds und Aktien das adressierbare Produktuniversum erweitern dürfte.

Wir behalten unsere Prognosen für den Umsatz von 9,62 Mio. EUR für 2026, 13,50

Mio. EUR für 2027, 24,20 Mio. EUR für 2028, 40,00 Mio. EUR für 2029 und 80,00 Mio.

EUR für 2030 bei. Die Beschleunigung ab 2028 steht im Zusammenhang mit dem
geplanten Übergang zu FINEXITY 3.0, einschließlich der Einführung eines
regulierten DLT-Handels- und Abwicklungssystems, vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigung, der technischen Umsetzung und der Marktreife. Im
Rahmen von FINEXITY 4.0 beabsichtigt der Konzern zudem, seine Infrastruktur
über White-Label-Partnerschaften für Börsenbetreiber, regulierte
Handelsplätze und Order-Flow-Anbieter zu öffnen.

Auf Basis unseres DCF-Bewertungsmodells erhöhen wir unser Kursziel von 72,00
EUR auf 81,11 EUR und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Die Anhebung des
Kursziels ist in erster Linie auf den Rollover-Effekt zurückzuführen, der
die Verschiebung der Bewertungsgrundlage auf das Zieldatum 31.12.2027
widerspiegelt. Insgesamt bietet FINEXITY als früher Infrastrukturanbieter
für tokenisierte Wertpapiere erhebliches Skalierungspotenzial. Der
Investment Case bleibt jedoch abhängig von der erfolgreichen Integration von
Effecta, der behördlichen Genehmigung der DLT-TSS-Infrastruktur, höheren
Plattformvolumina und dem Übergang zu wiederkehrenden, margenstärkeren
Infrastrukturumsätzen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4b2b3da47f2df0ba51d3cdb7dfc056d0

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Disclosure of potential conflicts of interest pursuant to Section 85 of the
German Securities Trading Act (WpHG) and Article 20 of the Market Abuse
Regulation (MAR) The following potential conflict of interest exists in
relation to the company analysed above: (5a,11); A list of potential
conflicts of interest can be found at: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 21.07.2026 (14:45 Uhr)
Erstveröffentlichung: 22.07.2026 (12:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=4b3ec34b-8508-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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