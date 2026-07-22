Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

22.07.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4,4
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

NanoRepro AG: Starke vorläufige H1 26-Zahlen; Schätzungen & KZ angepasst

Gestern veröffentlichte die NanoRepro AG ihre vorläufigen konsolidierten
Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 und hob dabei einen wichtigen
Meilenstein ihrer systematischen internen Prozessüberprüfung hervor. Im
Detail:

Ein zweistelliges Wachstum von 26 % YoY kennzeichnet ein starkes vorläufiges
erstes Halbjahr 2026 und untermauert die äußerst attraktiven
Wachstumsaussichten der neuen Plattform für Verbrauchergesundheit und
Wellness, die NanoRepro derzeit aufbaut. Der vorläufige Konzernumsatz belief
sich auf 13 Mio. EUR, womit unsere Erwartungen von 11 Mio. EUR übertroffen
wurden. Wir führen den Großteil dieser Übererfüllung auf eine starke
Leistung von Paedi Protect zurück, da ein ungewöhnlich warmer Juni die
Nachfrage insbesondere nach Sonnenschutzprodukten über das erwartete Niveau
hinausgetrieben haben dürfte. Zwar hat das Unternehmen noch keine Prognose
für das Geschäftsjahr 26 veröffentlicht, doch erscheint unsere bisherige
Schätzung für das Gesamtjahr von 17,6 Mio. EUR nun zu konservativ (das erste
Halbjahr deckte bereits 74 % unserer bisherigen Gesamtjahresprognose ab).

Meilenstein bei der Prozessoptimierung erreicht, EBITDA für das
Geschäftsjahr 27 positiv erwartet. Zur Einordnung: NanoRepro hat gemeinsam
mit Paedi Protect und den Deutschen Kosmetikwerken (newkee) eine umfassende
interne Überprüfung der Prozesse eingeleitet, um Synergien aufzudecken und
Kosten zu senken. In einem ersten Schritt wurden alle 17 Prozessbereiche mit
über 160 Aufgaben erfasst, von denen sechs Handlungsfelder priorisiert
wurden: IT, Marketing, Produktentwicklung, Lagerhaltung & Lieferkette,
Vertrieb und Beschaffung. Als erste konkrete Maßnahme wurde die
Produktionskompetenz im Bereich Hautpflege bei Paedi Protect gebündelt
(Beschaffung von Roh- und Verpackungsmaterialien sowie Produktionsplanung
und -durchführung), wodurch sich DKW/newkee auf Markenmanagement, Marketing
und Vertrieb konzentrieren kann.

Darüber hinaus soll Kirchhain zum zentralen Logistikzentrum werden, und ab
dem vierten Quartal folgt unter dem neuen CFO Mike Eckel die Harmonisierung
der Finanz- und Backoffice-Bereiche. Unserer Ansicht nach birgt dies das
Potenzial, die EBITDA-Marge von -11 % im GJ25e (eNuW) auf 7 % im GJ27e
(eNuW) zu steigern, da die Kosten vor dem Hintergrund einer starken
Umsatzentwicklung nur moderat steigen dürften.

Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für das GJ26e. Angesichts des starken
Beitrags im ersten Halbjahr und der typischen Saisonalität im zweiten
Halbjahr - wobei zu beachten ist, dass der warme Juni wahrscheinlich einen
Teil der Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten ins erste Halbjahr vorgezogen
hat - heben wir unsere Umsatzprognose für das GJ26e auf 18,8 Mio. EUR an (eNuW
alt: 17,6 Mio. EUR). Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die erheblichen
Anstrengungen zur Prozessoptimierung zu einem Anstieg der Personalkosten um
ca. 0,5 Mio. EUR und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,25 Mio. EUR
führen werden. Dies führt zwar zu einer leichten Verringerung der
EBITDA-Marge für das GJ26e um 0,3 pp auf -0,8 % (eNuW), doch erscheint die
verbesserte Ausgangslage strategisch wichtig, um künftig eine schnelle
gemeinsame Skalierung von NanoRepro, Paedi Protect und DKW/newkee zu
ermöglichen. Das EBITDA für das GJ26e wird daher auf -0,1 Mio. EUR (eNuW)
prognostiziert, was immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber den
-1,7 Mio. EUR im GJ25e darstellt. Der geprüfte Jahresabschluss für das GJ25
folgt am 30. Juli.

Wir halten an unserer Empfehlung "Kaufen" bei einem angehobenen Kursziel von
4,4 EUR (zuvor 4,3 EUR), basierend auf der DCF-Methode fest.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=911875c64a4492cc509226b23e6c5c25

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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