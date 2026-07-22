Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 22.07.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4,4 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann NanoRepro AG: Starke vorläufige H1 26-Zahlen; Schätzungen & KZ angepasst Gestern veröffentlichte die NanoRepro AG ihre vorläufigen konsolidierten Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 und hob dabei einen wichtigen Meilenstein ihrer systematischen internen Prozessüberprüfung hervor. Im Detail: Ein zweistelliges Wachstum von 26 % YoY kennzeichnet ein starkes vorläufiges erstes Halbjahr 2026 und untermauert die äußerst attraktiven Wachstumsaussichten der neuen Plattform für Verbrauchergesundheit und Wellness, die NanoRepro derzeit aufbaut. Der vorläufige Konzernumsatz belief sich auf 13 Mio. EUR, womit unsere Erwartungen von 11 Mio. EUR übertroffen wurden. Wir führen den Großteil dieser Übererfüllung auf eine starke Leistung von Paedi Protect zurück, da ein ungewöhnlich warmer Juni die Nachfrage insbesondere nach Sonnenschutzprodukten über das erwartete Niveau hinausgetrieben haben dürfte. Zwar hat das Unternehmen noch keine Prognose für das Geschäftsjahr 26 veröffentlicht, doch erscheint unsere bisherige Schätzung für das Gesamtjahr von 17,6 Mio. EUR nun zu konservativ (das erste Halbjahr deckte bereits 74 % unserer bisherigen Gesamtjahresprognose ab). Meilenstein bei der Prozessoptimierung erreicht, EBITDA für das Geschäftsjahr 27 positiv erwartet. Zur Einordnung: NanoRepro hat gemeinsam mit Paedi Protect und den Deutschen Kosmetikwerken (newkee) eine umfassende interne Überprüfung der Prozesse eingeleitet, um Synergien aufzudecken und Kosten zu senken. In einem ersten Schritt wurden alle 17 Prozessbereiche mit über 160 Aufgaben erfasst, von denen sechs Handlungsfelder priorisiert wurden: IT, Marketing, Produktentwicklung, Lagerhaltung & Lieferkette, Vertrieb und Beschaffung. Als erste konkrete Maßnahme wurde die Produktionskompetenz im Bereich Hautpflege bei Paedi Protect gebündelt (Beschaffung von Roh- und Verpackungsmaterialien sowie Produktionsplanung und -durchführung), wodurch sich DKW/newkee auf Markenmanagement, Marketing und Vertrieb konzentrieren kann. Darüber hinaus soll Kirchhain zum zentralen Logistikzentrum werden, und ab dem vierten Quartal folgt unter dem neuen CFO Mike Eckel die Harmonisierung der Finanz- und Backoffice-Bereiche. Unserer Ansicht nach birgt dies das Potenzial, die EBITDA-Marge von -11 % im GJ25e (eNuW) auf 7 % im GJ27e (eNuW) zu steigern, da die Kosten vor dem Hintergrund einer starken Umsatzentwicklung nur moderat steigen dürften. Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für das GJ26e. Angesichts des starken Beitrags im ersten Halbjahr und der typischen Saisonalität im zweiten Halbjahr - wobei zu beachten ist, dass der warme Juni wahrscheinlich einen Teil der Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten ins erste Halbjahr vorgezogen hat - heben wir unsere Umsatzprognose für das GJ26e auf 18,8 Mio. EUR an (eNuW alt: 17,6 Mio. EUR). Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die erheblichen Anstrengungen zur Prozessoptimierung zu einem Anstieg der Personalkosten um ca. 0,5 Mio. EUR und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,25 Mio. EUR führen werden. Dies führt zwar zu einer leichten Verringerung der EBITDA-Marge für das GJ26e um 0,3 pp auf -0,8 % (eNuW), doch erscheint die verbesserte Ausgangslage strategisch wichtig, um künftig eine schnelle gemeinsame Skalierung von NanoRepro, Paedi Protect und DKW/newkee zu ermöglichen. Das EBITDA für das GJ26e wird daher auf -0,1 Mio. EUR (eNuW) prognostiziert, was immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber den -1,7 Mio. EUR im GJ25e darstellt. Der geprüfte Jahresabschluss für das GJ25 folgt am 30. Juli. Wir halten an unserer Empfehlung "Kaufen" bei einem angehobenen Kursziel von 4,4 EUR (zuvor 4,3 EUR), basierend auf der DCF-Methode fest. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=911875c64a4492cc509226b23e6c5c25

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research Kontakt für Rückfragen: NuWays AG - Equity Research Web: www.nuways-ag.com Email: research@nuways-ag.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany ++++++++++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++ --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=0c36be01-8594-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2369644 22.07.2026 CET/CEST °