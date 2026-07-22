Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG 22.07.2026 / 15:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Preview Q2: EBIT-Dämpfer durch Briefschwäche & AuslandsPreiskampf - H2-Beschleunigung sichert Jahresziele Die Österreichische Post AG wird in Kürze ihren Zwischenbericht für das zweite Quartal 2026 vorlegen. Nach einem erwartungsgemäß verhaltenen Jahresauftakt rechnen wir für Q2 mit einer Fortsetzung der zweigeteilten Ergebnisentwicklung. Während das heimische Paketgeschäft als verlässlicher Ertragsanker agiert, belasten die anhaltende Briefvolumenerosion sowie ein intensivierter Preiskampf in Osteuropa und der Türkei das operative Ergebnis kurzfristig. Das fundamentale Investmentnarrativ einer spürbaren Ergebnisbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte bleibt u.E. jedoch vollkommen intakt. [Tabelle] Für das zweite Quartal kalkulieren wir mit einem Konzernumsatz von 736,0 Mio. EUR (+1,6% yoy) und einem EBIT von ca. 36,0 Mio. EUR (Vj. 45,6 Mio. EUR). Operativ zeichnet sich ein heterogenes Bild ab: Im Kernmarkt Österreich entwickelt sich das Paketvolumen getrieben von einer anhaltend hohen E-Commerce-Nachfrage weiterhin sehr robust und liegt leicht über unseren ursprünglichen Erwartungen. Demgegenüber steht ein struktureller Volumenrückgang im heimischen Briefbereich von ca. -8% yoy aufgrund fortschreitender E-Substitution. Das operative Ergebnis im zweiten Quartal wird zudem durch zwei wesentliche Faktoren belastet: Zum einen verhindert der intensivierte Preiswettbewerb in den internationalen Märkten (insb. CEE/SEE sowie Aras Kargo in der Türkei) kurzfristig eine vollständige Weitergabe der lokalen Kosteninflation. Zum anderen wirkt der Wegfall der hochmargigen Telekom-Kooperation im Vorjahresvergleich weiterhin ergebnisdämpfend. Dennoch spiegelt die erwartete Halbjahresperformance (H1-EBIT: ca. 73 Mio. EUR) genau den vom Management angekündigten Übergangscharakter der ersten sechs Monate wider. Ausblick: Die Jahresguidance eines weitgehend stabilen Konzern-EBITs auf Vorjahresniveau (Vj. 196,9 Mio. EUR) halten wir für vollkommen realistisch. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir eine deutliche Ergebnisbeschleunigung, die im Wesentlichen auf drei starken Katalysatoren beruht: Der wirksamen Portoerhöhung beim Premiumbrief in Österreich ab dem 1. August (Erwarteter Zusatzbeitrag: +10 bis 12 Mio. EUR EBIT in H2), greifenden Preisanpassungen in der Türkei ab dem 1. Juli sowie den erstmaligen Ergebnisbeiträgen der konsolidierten euShipments.com Fazit: Der prognostizierte EBIT-Rückgang im zweiten Quartal stellt eine vorübergehende Delle dar und ist operativ gut begründet. Angesichts der ab Jahresmitte greifenden Tarifanpassungen und der soliden fundamentalen Aufstellung sollte die erwartete operative Dynamik in H2 dazu beitragen, die Lücke zum Jahresziel zügig zu schließen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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