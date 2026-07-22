Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

22.07.2026 / 15:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.07.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Preview Q2: EBIT-Dämpfer durch Briefschwäche & AuslandsPreiskampf -
H2-Beschleunigung sichert Jahresziele

Die Österreichische Post AG wird in Kürze ihren Zwischenbericht für das
zweite Quartal 2026 vorlegen. Nach einem erwartungsgemäß verhaltenen
Jahresauftakt rechnen wir für Q2 mit einer Fortsetzung der zweigeteilten
Ergebnisentwicklung. Während das heimische Paketgeschäft als verlässlicher
Ertragsanker agiert, belasten die anhaltende Briefvolumenerosion sowie ein
intensivierter Preiskampf in Osteuropa und der Türkei das operative Ergebnis
kurzfristig. Das fundamentale Investmentnarrativ einer spürbaren
Ergebnisbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte bleibt u.E. jedoch
vollkommen intakt.

[Tabelle]

Für das zweite Quartal kalkulieren wir mit einem Konzernumsatz von 736,0
Mio. EUR (+1,6% yoy) und einem EBIT von ca. 36,0 Mio. EUR (Vj. 45,6 Mio.
EUR). Operativ zeichnet sich ein heterogenes Bild ab: Im Kernmarkt
Österreich entwickelt sich das Paketvolumen getrieben von einer anhaltend
hohen E-Commerce-Nachfrage weiterhin sehr robust und liegt leicht über
unseren ursprünglichen Erwartungen. Demgegenüber steht ein struktureller
Volumenrückgang im heimischen Briefbereich von ca. -8% yoy aufgrund
fortschreitender E-Substitution. Das operative Ergebnis im zweiten Quartal
wird zudem durch zwei wesentliche Faktoren belastet: Zum einen verhindert
der intensivierte Preiswettbewerb in den internationalen Märkten (insb.
CEE/SEE sowie Aras Kargo in der Türkei) kurzfristig eine vollständige
Weitergabe der lokalen Kosteninflation. Zum anderen wirkt der Wegfall der
hochmargigen Telekom-Kooperation im Vorjahresvergleich weiterhin
ergebnisdämpfend. Dennoch spiegelt die erwartete Halbjahresperformance
(H1-EBIT: ca. 73 Mio. EUR) genau den vom Management angekündigten
Übergangscharakter der ersten sechs Monate wider.

Ausblick: Die Jahresguidance eines weitgehend stabilen Konzern-EBITs auf
Vorjahresniveau (Vj. 196,9 Mio. EUR) halten wir für vollkommen realistisch.
Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir eine deutliche
Ergebnisbeschleunigung, die im Wesentlichen auf drei starken Katalysatoren
beruht: Der wirksamen Portoerhöhung beim Premiumbrief in Österreich ab dem
1. August (Erwarteter Zusatzbeitrag: +10 bis 12 Mio. EUR EBIT in H2),
greifenden Preisanpassungen in der Türkei ab dem 1. Juli sowie den
erstmaligen Ergebnisbeiträgen der konsolidierten euShipments.com

Fazit: Der prognostizierte EBIT-Rückgang im zweiten Quartal stellt eine
vorübergehende Delle dar und ist operativ gut begründet. Angesichts der ab
Jahresmitte greifenden Tarifanpassungen und der soliden fundamentalen
Aufstellung sollte die erwartete operative Dynamik in H2 dazu beitragen, die
Lücke zum Jahresziel zügig zu schließen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5686e39def4808d7b7e298a58f677e14

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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