Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG 22.07.2026 / 13:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0 Anlass der Studie: Bezugsrechts-KE, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2026 Kursziel: EUR 12,24 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA Erfolgreiche Kapitalerhöhung verbessert Gesprächsbasis mit potenziellen strategischen Partnern substanziell Mit der erfolgreichen Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung hat Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) einen bedeutenden Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens vollzogen. Das frisch eingeworbene Kapital von ca. EUR 17 Mio. dient, zusammen mit den EUR 18,5 Mio. aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE, der selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA Phase 3-Studie. Die damit in Summe verfügbaren Mittel von ca. EUR 35,5 Mio. verschaffen dem Unternehmen eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten. Somit sehen wir das Risiko von für das Unternehmen unvorteilhaften Vereinbarungen wesentlich verringert. Gleichzeitig verbleibt nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5% (s. unser Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026). Nach leichter Anpassung des erwarteten maximalen Netto-Emissionserlöses und der erwarteten maximalen Anzahl neu emittierter Aktien ergibt sich ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 12,24. Damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4f8b38273a598eba64d14a143f1f0f40

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ce5ec0bf-85bc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2369998 22.07.2026 CET/CEST °