Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG

22.07.2026 / 13:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG

     Unternehmen:               Pentixapharm Holding AG
     ISIN:                      DE000A40AEG0

     Anlass der Studie:         Bezugsrechts-KE, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.07.2026
     Kursziel:                  EUR 12,24
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

Erfolgreiche Kapitalerhöhung verbessert Gesprächsbasis mit potenziellen
strategischen Partnern substanziell

Mit der erfolgreichen Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung hat Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime
Standard, PTP GY) einen bedeutenden Schritt für die weitere Entwicklung des
Unternehmens vollzogen. Das frisch eingeworbene Kapital von ca. EUR 17 Mio.
dient, zusammen mit den EUR 18,5 Mio. aus der
Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE, der
selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA Phase 3-Studie. Die
damit in Summe verfügbaren Mittel von ca. EUR 35,5 Mio. verschaffen dem
Unternehmen eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit
potenziellen Partnern zu treten.

Somit sehen wir das Risiko von für das Unternehmen unvorteilhaften
Vereinbarungen wesentlich verringert. Gleichzeitig verbleibt nach wie vor
das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung mit einer empirischen
Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5% (s. unser Basisstudien-Update vom 25.
Juni 2026).

Nach leichter Anpassung des erwarteten maximalen Netto-Emissionserlöses und
der erwarteten maximalen Anzahl neu emittierter Aktien ergibt sich ein
Fairer Wert pro Aktie von EUR 12,24. Damit bestätigen wir unser Rating
"Kaufen".


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4f8b38273a598eba64d14a143f1f0f40

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=ce5ec0bf-85bc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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