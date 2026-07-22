Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research
GmbH

22.07.2026 / 16:49 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV

     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Q2/26 results preview
     Recommendation:              Buy
     from:                        22.07.2026
     Target price:                EUR2.40
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 2.60 to EUR 2.40.

Abstract:
The Pharming share fell to a low of EUR1.06 after May's Q1/26 results which
showed declines of 15% y-o-y and 33% sequentially in sales of the group's
most important product, the intravenously injected hereditary angioedema
(HAE) drug, Ruconest. We believe the market is worried that Ruconest will
lose substantial market share to Chiesi's recently launched new oral HAE
therapy, Ekterly. In our view these fears are overblown. The 15% y-o-y Q1/26
drop in Ruconest sales broke down as follows: 1) anticipated inventory
drawdown: 8%; 2) exit from non-US markets: 3%; 3) other (including Ekterly
impact): 4%. Ruconest sales declined in Q1 compared with Q4 in every one of
the past six years. These declines occurred mainly because clinics buy
product towards the end of the calendar year ahead of anticipated price
rises in Q1 and because of patient reauthorisation. However, we note that in
five of the past six years full-year Ruconest sales growth was positive
(exception: 2022). We think the inventory effect was exacerbated in Q1/26 by
FY/25's well above average sales growth of 26%. The appeal of Ekterly vs
Ruconest is greater convenience/no needle anxiety. But according to the UK's
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Chiesi has not
demonstrated that Ekterly's efficacy is superior to that of Ruconest. This
was a key factor in NICE's October 2025 recommendation that Ekterly 'should
not be used to treat HAE in people 12 years and over.' Pharming wrote in its
Q1/26 report that 'we continue to see the overwhelming majority of patients
stay on Ruconest nine months after the launch of a new oral treatment'
(Ekterly). Management also maintained the 2026 guidance first given with the
FY/25 results in March 'for continued Ruconest growth and significant and
accelerating.U.S. and ex-U.S. growth of Joenja' (Pharming's therapy for
Activated PI3 Kinase Delta Syndrome). We find Pharming's 2026 guidance
plausible. We maintain our Buy rating but have lowered the price target to
EUR2.40 from EUR2.60 in our most recent note of 21 January mainly to reflect
lower Q1/26 sales than we had expected from Ruconest. (Upside: 108%).






First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,60 auf EUR 2,40.

Zusammenfassung:
Die Pharming-Aktie fiel auf ein Tief von EUR1,06, nachdem das im Mai
veröffentlichte Ergebnis für das erste Quartal 2026 einen Umsatzrückgang von
15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und von 33% gegenüber dem Vorquartal
beim wichtigsten Produkt des Konzerns, dem intravenös verabreichten
Medikament Ruconest gegen das hereditäre Angioödem (HAE), auswies. Wir
glauben, dass der Markt befürchtet, Ruconest könnte erhebliche Marktanteile
verlieren an Ekterly, das kürzlich von Chiesi eingeführte neue orale
HAE-Medikament. Unserer Ansicht nach sind diese Befürchtungen übertrieben.
Der Rückgang des Ruconest-Umsatzes im ersten Quartal 2026 um 15% im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum lässt sich wie folgt aufschlüsseln: 1)
erwarteter Lagerabbau: 8%; 2) Rückzug aus Märkten außerhalb der USA: 3%; 3)
Sonstiges (einschließlich der Auswirkungen von Ekterly): 4%. In jedem der
letzten sechs Jahre gingen die Ruconest-Umsätze im ersten Quartal im
Vergleich zum vierten Quartal zurück. Diese Rückgänge waren hauptsächlich
darauf zurückzuführen, dass Kliniken das Produkt gegen Ende des
Kalenderjahres im Vorgriff auf erwartete Preiserhöhungen im ersten Quartal
einkauften, und dass die Verschreibungen für Patienten erneuert wurden. Wir
stellen jedoch fest, dass in fünf der letzten sechs Jahre das
Ruconest-Umsatzwachstum auf Jahresbasis positiv war (Ausnahme: 2022). Wir
gehen davon aus, dass der Lagereffekt im ersten Quartal 2026 durch das
deutlich überdurchschnittliche Umsatzwachstum von 26% im Geschäftsjahr 2025
noch verstärkt wurde. Die Attraktivität von Ekterly gegenüber Ruconest liegt
in der größeren Bequemlichkeit und der Vermeidung von Angst vor
Nadelstichen. Laut dem britischen NICE (National Institute for Health and
Care Excellence) hat Chiesi jedoch nicht nachgewiesen, dass die Wirksamkeit
von Ekterly der von Ruconest überlegen ist. Dies war ein entscheidender
Faktor für die Empfehlung des NICE vom Oktober 2025, wonach Ekterly 'nicht
zur Behandlung von HAE bei Personen ab 12 Jahren eingesetzt werden sollte'.
Pharming schrieb in seinem Bericht zum ersten Quartal 2026, dass 'wir
weiterhin beobachten, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten auch neun
Monate nach der Markteinführung einer neuen oralen Therapie (Ekterly)
weiterhin Ruconest einnimmt'. Das Management hielt zudem an der im März mit
den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 erstmals abgegebenen Prognose für
2026 fest, die von 'einem anhaltenden Wachstum bei Ruconest sowie einem
deutlichen und sich beschleunigenden .Wachstum von Joenja (Pharmings
Therapie für das Aktivierte-PI3-Kinase-Delta-Syndrom) in den USA und
außerhalb der USA' ausgeht. Wir halten die Guidance von Pharming für 2026
für plausibel. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das
Kursziel im Vergleich zu EUR2,60 in unserer Analyse vom 21. Januar auf EUR2,40
gesenkt, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass der Umsatz mit
Ruconest im ersten Quartal 2026 geringer ausfiel als von uns erwartet.
(Kurspotenzial: 108%)

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1c92c03c712039fb694a7a0afc22780d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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