Personalvermittler Randstad steigert Umsatz stärker als erwartet - Aktie legt zu

22. Jul (Reuters) - ⁠Der niederländische Personalvermittler Randstad hat mit einem unerwartet starken Umsatzwachstum im zweiten Quartal Hoffnungen auf eine Erholung des Arbeitsmarktes geweckt. Der organische Umsatz legte in den Monaten bis Ende Juni ‌um 1,9 Prozent zu, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten mit einem Plus von einem Prozent gerechnet. Besonders in ⁠wichtigen Märkten ⁠zeigten sich Anzeichen für eine Erholung: In Deutschland stieg der Randstad-Umsatz um vier Prozent, nachdem er im Vorquartal noch um vier Prozent geschrumpft war. In Nordamerika beschleunigte sich das Wachstum auf vier Prozent, in der Region Iberia lag ‌das Plus bei elf Prozent. An ‌der Amsterdamer Börse legten die Randstad-Aktien mehr als sieben Prozent zu.

Der niederländische Konzern ist der weltgrößte Personalvermittler und sein Geschäft gilt ⁠als Frühindikator für die Konjunktur. Konzernchef Sander van 't Noordende erklärte, ‌die Einstellungsbereitschaft erhole sich mit ⁠der anziehenden Wirtschaft. Allerdings spürten die Kunden wegen der weltweiten Lage weiterhin Unsicherheit. "In einer solchen Zeit arbeiten die Kunden lieber mit flexiblen Arbeitskräften, weil ihnen das offensichtlich ‌die Einnahmen bringt, aber ⁠nicht das Risiko", sagte der ⁠Manager der Nachrichtenagentur Reuters. Dem Morningstar-Analysten Ben Slupecki zufolge setzen Investoren darauf, dass die Talsohle bei den Neueinstellungen durchschritten ist. Die Kursrally half der Randstad-Aktie, für das laufende Jahr wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Zuvor hatte das Papier angesichts nervöser Arbeitsmärkte zeitweise fast 34 Prozent an Wert verloren.

(Bericht von Jakob Van Calster, bearbeitet von Sabine Wollrab, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)