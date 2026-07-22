Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026

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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026

22.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Einladung

Einladung (PDF)

Basel, 22. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:

Montag, 17. August 2026 09:00 Uhr MESZ

Ihre Gesprächspartner werden sein: Marco Feusi, Chief Executive Officer Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Telefonkonferenz und Webcast Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern: +41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 203 059 58 63 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Aufzeichnung Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Halbjahresbericht und Präsentation Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation zum Halbjahresergebnis werden am Montag, 17. August 2026, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein.

Anmeldung Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 14. August 2026, hier: Teilnahme

  
Kontakt 
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
  
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		 
  
Unternehmenskalender 
17. August 2026Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
24. September 2026Capital Market Day
08. März 2027Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
08. April 2027Ordentliche Generalversammlung

Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Ende der Medienmitteilungen
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41 61 606 55 00
Internet:www.hiag.com
ISIN:CH0239518779
Valorennummer:A113S6
Börsen:SIX Swiss Exchange
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