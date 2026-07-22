HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026



22.07.2026 / 07:00 CET/CEST





Einladung



Einladung (PDF)

Basel, 22. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:

Montag, 17. August 2026 09:00 Uhr MESZ

Ihre Gesprächspartner werden sein: Marco Feusi, Chief Executive Officer Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Telefonkonferenz und Webcast Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern: +41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 203 059 58 63 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Aufzeichnung Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Halbjahresbericht und Präsentation Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation zum Halbjahresergebnis werden am Montag, 17. August 2026, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein.

Anmeldung Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 14. August 2026, hier: Teilnahme

Kontakt

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Marco FeusiChief Executive OfficerT +41 61 606 55 00

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com Stefan HilberChief Financial OfficerT +41 61 606 55 00

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com HIAG Immobilien Holding AGAeschenplatz 74052 BaselT +41 61 606 55 00

Unternehmenskalender 17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 24. September 2026 Capital Market Day 08. März 2027 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026 08. April 2027 Ordentliche Generalversammlung

Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com ISIN: CH0239518779 Valorennummer: A113S6 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2359060

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