Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026
HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026
22.07.2026 / 07:00 CET/CEST
Einladung
Einladung (PDF)
Basel, 22. Juli 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:
Montag, 17. August 2026 09:00 Uhr MESZ
Ihre Gesprächspartner werden sein: Marco Feusi, Chief Executive Officer Stefan Hilber, Chief Financial Officer
Telefonkonferenz und Webcast Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern: +41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 203 059 58 63 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste
Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast
Aufzeichnung Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay
Halbjahresbericht und Präsentation Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation zum Halbjahresergebnis werden am Montag, 17. August 2026, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein.
Anmeldung Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 14. August 2026, hier: Teilnahme
|Kontakt
|Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com
|Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
|HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com
|Unternehmenskalender
|17. August 2026
|Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
|24. September 2026
|Capital Market Day
|08. März 2027
|Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
|08. April 2027
|Ordentliche Generalversammlung
Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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2359060 22.07.2026 CET/CEST