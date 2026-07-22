Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kanzler Merz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Kanzler Merz:

"Sich selbst treu bleiben, die Zügel in der Hand behalten und wirklich was hinkriegen, das ist die Aufgabe, die sich Merz stellt. In Sachen Spahn-Nachfolge kann er schon bald einen Beweis seiner Macht erbringen."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

BMW, VW, Porsche und Mercedes-Benz
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat20. Juli · dpa-AFX
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat
Klage von US-Bundesstaaten
US-Richterin setzt Warner-Übernahme für zwei Wochen ausgestern, 04:00 Uhr · dpa-AFX
US-Richterin setzt Warner-Übernahme für zwei Wochen aus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen