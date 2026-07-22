Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kanzler Merz
dpa-AFX · Uhr
BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Kanzler Merz:
"Sich selbst treu bleiben, die Zügel in der Hand behalten und wirklich was hinkriegen, das ist die Aufgabe, die sich Merz stellt. In Sachen Spahn-Nachfolge kann er schon bald einen Beweis seiner Macht erbringen."/yyzz/DP/he
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