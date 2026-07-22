Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kanzler Merz

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Kanzler Merz:

"Sich selbst treu bleiben, die Zügel in der Hand behalten und wirklich was hinkriegen, das ist die Aufgabe, die sich Merz stellt. In Sachen Spahn-Nachfolge kann er schon bald einen Beweis seiner Macht erbringen."/yyzz/DP/he