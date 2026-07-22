Regierung bringt staatlich geförderte Kinder-Altersvorsorge auf den Weg

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 22. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung treibt ihre Pläne für eine staatlich geförderte private Altersvorsorge für Kinder voran. Demnach soll jedes anspruchsberechtigte Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr für ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot monatlich zehn Euro vom Staat erhalten. Die Förderung wird nicht sofort für alle Minderjährigen eingeführt, sondern über viele Jahre jahrgangsweise aufgebaut. Der Bund rechnet ‌anfangs mit Kosten von etwa 200 Millionen Euro, die jährlich steigen. Das geht aus einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervor. Aus der Finanzbranche und von Verbraucherschützern gab es Zuspruch und Kritik.

Eltern ⁠sollen für die ⁠sogenannte Frühstartrente ein Depot bei einem privaten Anbieter eröffnen können. Wird kein individueller Vertrag geschlossen, legt der Bund die Mittel kollektiv am Kapitalmarkt an, wo sie von der Bundesbank verwaltet werden. Nach der Volljährigkeit kann das angesparte Guthaben dann in einen privaten Vorsorgevertrag übertragen werden. Starten soll die Förderung zunächst mit dem Geburtsjahrgang 2020, also für Kinder, die im Jahr 2026 sechs Jahre alt werden. Von 2027 an wird der ‌jeweils nächste Jahrgang der Sechsjährigen einbezogen. Das Gesetz soll 2027 in ‌Kraft treten. Die Beiträge für 2026 werden rückwirkend gezahlt.

ÄLTERE DERZEIT MINDERJÄHRIGE BLEIBEN AUSSEN VOR

Ältere minderjährige Jahrgänge erhalten demnach keine Förderung. Damit wird von früheren Überlegungen der Koalition abgerückt, die eine nachträgliche Einbeziehung ab 2029 vorsahen.

Dem Entwurf zufolge sollen die ⁠Haushaltsausgaben für die Förderung von zunächst 198 Millionen Euro im Jahr 2027 auf 411 Millionen Euro im Jahr ‌2030 steigen. Aus dem Ministerium gab es Beispielrechnungen unter ⁠der Annahme einer jährlichen Wertentwicklung von sieben Prozent. Allein aus der staatlichen Förderung von insgesamt 1440 Euro könnten bis zur Volljährigkeit rund 2200 Euro und bis zum Renteneintritt rund 53.000 Euro werden, hieß es im Ministerium. Eltern könnten die Förderung mit eigenen Einzahlungen aufstocken. Die Zahlen berücksichtigen weder ‌die Inflation noch eine Besteuerung bei der Auszahlung.

KLINGBEIL: FRÜHER ⁠FÜR DAS ALTER VORSORGEN

"Wir wollen, dass alle besser ⁠und früher für das Alter vorsorgen können", sagte Finanzminister und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil der Funke-Mediengruppe. Mit der Frühstartrente gebe man jungen Menschen ein Startkapital für die private Vorsorge. Die Frühstartrente hatten CDU, CSU und SPD im April 2025 im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Finanzministerium gab den Entwurf am Mittwoch in die regierungsinterne Abstimmung.

Aus der Finanzbranche und von Verbraucherschützern kam grundsätzlich Zuspruch für die Pläne, aber auch Kritik an Details. Der Fondsverband BVI kritisierte die staatliche Auffanglösung, da sie der Finanzbildung widerspreche. Der Versicherungsverband GDV betonte, dass die Frühstartrente erst durch zusätzliche private Einzahlungen "wirklich stark" werde. Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnte, dass mit der Frühstartrente ⁠kein neues Vertriebsgeschäft für Finanzanbieter entstehen dürfe, und forderte eine Stärkung der unabhängigen Finanzbildung.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)