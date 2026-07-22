ROUNDUP/Kreise: Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Freis im Kanzleramt soll erst später bekanntgegeben werden, hieß es aus Regierungskreisen.

Merz und Söder machten den Vorschlag in der Video-Konferenz mit dem Fraktionsvorstand. Anschließend wurde er den Fraktionsmitgliedern mitgeteilt, wie es hieß. Die Fraktion wird nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung darüber abstimmen.

Frei habe maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Regierungsarbeit und der Stabilität der Koalition, sagte Merz. "Die Reform-Erfolge der letzten Wochen sind auch sein Verdienst." Frei komme aus der Mitte der Fraktion und werde dort "für das perfekte Zusammenspiel zwischen Parlament, Koalitionspartner und Bundesregierung sorgen".

Söder unterstützte den Vorschlag des Kanzlers. Frei werde ein guter Vorsitzender der gemeinsamen Bundestagsfraktion werden. "Schon als Kanzleramtsminister oder früher als Parlamentarischer Geschäftsführer haben wir mit ihm gut zusammengearbeitet."/mfi/had/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Angst vor KI-Cyberangriffen
KI von OpenAI spielt eigenständig Computer-Hackerheute, 04:26 Uhr · dpa-AFX
KI von OpenAI spielt eigenständig Computer-Hacker
BMW, VW, Porsche und Mercedes-Benz
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat20. Juli · dpa-AFX
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat
Meta betroffen
Frankreich verbietet soziale Medien für unter 15-Jährigeheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Frankreich verbietet soziale Medien für unter 15-Jährige
Klage von US-Bundesstaaten
US-Richterin setzt Warner-Übernahme für zwei Wochen ausgestern, 04:00 Uhr · dpa-AFX
US-Richterin setzt Warner-Übernahme für zwei Wochen aus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetheute, 11:59 Uhr · onvista
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchancegestern, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Alle Plus-Analysen