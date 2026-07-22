Samsung enthüllt neue Falthandy-Generation: Preise steigen

Seoul, ⁠22. Jul (Reuters) - Im Kampf um die Marktführerschaft bei Falthandys hat Samsung am Mittwoch ein komplett neues Modell sowie zwei überarbeitete Varianten vorgestellt. Strategisch sei diese ‌Produktvorstellung für den südkoreanischen Elektronikkonzern extrem wichtig, betonte Branchenexperte Francisco Jeronimo vom Research-Haus IDC. "Samsung muss die ⁠von ⁠ihm geschaffene Produktkategorie verteidigen und kann deshalb nicht auf Nummer sicher gehen." Experten rechnen fest damit, dass Apple demnächst in das kleine, jedoch lukrative und wachstumsstarke Segment mit einem Klapp-iPhone ‌einsteigen wird.

Neu im Samsung-Angebot ist das ‌Galaxy Z Fold8 in Reisepassgröße. Es richtet sich mit einem verbreiterten Bildschirm an Nutzer, die viele ⁠Videos auf ihrem Smartphone schauen. Mit einem Preis von ‌1899 Dollar rangiert es ⁠zwischen den überarbeiteten Modellen Fold8 Ultra (2099 Dollar) und Flip8 (1199 Dollar). Deren Preise hob Samsung im Vergleich zu den Vorgängern um jeweils ‌100 Dollar an. Damit ⁠reagiert das Unternehmen auf ⁠die rasant gestiegenen Preise für Speicherchips. Sie machen bei Einsteiger-Smartphones inzwischen rund 60 Prozent der Materialkosten aus. Bei Premium-Modellen sind es etwa 30 Prozent. Speicherbausteine sind wegen des weltweiten Baubooms bei Rechenzentren knapp.

(Bericht von Hyunjoo Jin; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)