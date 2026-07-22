Was bewegt die Aktie?

Samsung Electronics verhandelt über ein mögliches Milliardeninvestment in das französische KI-Unternehmen Mistral AI. Mistral gehört zu den wichtigsten europäischen KI-Unternehmen und wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit 11,7 Milliarden Dollar bewertet. Seitdem dürfte die Bewertung weiter gestiegen sein.

Microsoft hat zusätzlich eine milliardenschwere Investition in Mistrals europäische KI-Infrastruktur zugesagt. Azure-Kunden sollen Mistral-Technologie künftig über französische Rechenzentren nutzen können. Damit wächst die Bedeutung europäischer KI-Kapazitäten.

Für Samsung wäre eine Beteiligung strategisch interessant. Der Konzern könnte von der KI-Entwicklung in Europa profitieren und das Geschäft stärker diversifizieren. Samsung ist anders als SK Hynix kein reiner Speicherproduzent, sondern verkauft auch Mobiltelefone, Consumer Electronics und weitere Elektronikprodukte.

Trotzdem dominiert derzeit der Speicherbereich. Mehr als 90 Prozent der Gewinne kommen aus der Speicherherstellung. Genau deshalb bleibt der Speicherzyklus entscheidend. Die Angebots-Nachfrage-Lage spricht weiter für Samsung, weil KI-Rechenzentren, Server und neue Modelle mehr Speicher und Rechenleistung brauchen.

Charttechnik

Der in London gehandelte Kurs fiel um 4,3 Prozent. Mittelfristig bleibt ein Zielbereich um 6.000 Dollar im GDR möglich. Vom aktuellen Niveau entspricht das einem Potenzial von rund 37 Prozent. Selbst dort wirkt die Aktie nach aktueller Einschätzung nicht überteuert.

Martins Einschätzung

Samsung bleibt neben SK Hynix ein interessanter Speicherwert. Rücksetzer können mittelfristig Kaufgelegenheiten sein. Ein Investment in Mistral AI würde den KI-Bullcase zusätzlich breiter machen.