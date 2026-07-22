SK Hynix: Warum der Rücksetzer eine Kaufchance bleibt

Was bewegt die Aktie?

Bei SK Hynix kamen Gerüchte auf, der Konzern könne Intels Halbleiterstandort in Ohio übernehmen. Das wurde zunächst positiv aufgenommen. SK Hynix stellte jedoch klar, dass eine Übernahme nicht geplant ist. Das Unternehmen prüft zwar weltweit Investitionsmöglichkeiten, will das Ohio-Projekt aber nicht kaufen.

Intel plant nach aktuellem Stand ebenfalls keinen Verkauf und hat den Start der Produktionsstätte lediglich nach hinten verschoben.

Die Aktie gab danach im südkoreanischen Handel nach. Der in Euro gehandelte GDR verlor rund 5,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Damit lief die Aktie zunächst an den oberen Bereich des Abwärtstrendkanals heran und drehte wieder nach unten.

Der übergeordnete Speicher-Bullcase bleibt trotzdem stark. Die Bank of America sieht für den gesamten Speicherbereich weiter Rückenwind und erwartet bis 2028 eine Angebotsknappheit. DRAM bleibt einer der wichtigsten Bereiche für den Ausbau von KI-Rechenzentren. Leistungsfähige Open-Source-Modelle wie Kimi K3 erhöhen die Nachfrage nach Rechenleistung und Speicher zusätzlich.

Mehrere Signale zeigen, dass die Kapazitäten knapp sind. Databricks meldete eine maximale GPU-Auslastung. Moonshot AI verhängte bei Kimi K3 vorübergehend einen Aufnahme-Stopp, weil die Nachfrage die vorhandene Infrastruktur übersteigt. Für Speicherhersteller ist das positiv. SK Hynix ist im Bereich HBM ein führendes Unternehmen.

Charttechnik

Im Worst Case kann der GDR noch einmal in den Bereich um 800 Euro laufen, falls das untere Ende des Abwärtstrendkanals getestet wird. Das Basisszenario bleibt aber, dass die Aktie knapp unter 1.000 Euro ein Tief gefunden hat und von dort wieder anziehen kann.

Martins Einschätzung

SK Hynix bleibt ein Kernwert im Speicher-Bullcase. Rücksetzer sind weiterhin Kaufgelegenheiten, solange die Knappheit bei Rechenleistung und Speicherkapazität anhält.