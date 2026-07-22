Trading-Chance Kupfer: Trendumkehr, wenn DAS passiert...

Good to know about: Kupfer

Als eines der ältesten von der Menschheit genutzten Metalle nimmt Kupfer eine zentrale Stellung in der globalen Wirtschaft ein. Das rötliche Buntmetall zeichnet sich durch seine außergewöhnliche elektrische und thermische Leitfähigkeit aus, weshalb es das Rückgrat der modernen Energieinfrastruktur, der Elektronikbranche sowie der Gebäude- und Sanitärtechnik bildet. Vor allem im Zuge der weltweiten Energiewende erfährt das Industriemetall eine stetig wachsende Nachfrage, da sowohl Windkraft- und Photovoltaikanlagen als auch Elektrofahrzeuge sowie rechenintensive Rechenzentren um ein Vielfaches mehr davon benötigen als herkömmliche Technologien.

Die preislichen Schwankungen dieses Übergangsmetalls gelten an den Finanzmärkten seit jeher als verlässlicher Barometer für die globale Konjunktur. Neben dem allgemeinen Wirtschaftswachstum und staatlichen Infrastrukturprogrammen steuern vor allem der Wechselkurs des US-Dollars, geopolitische Spannungen sowie die Vorratsdaten an den internationalen Metallbörsen das Marktgeschehen. Auf der Angebotsseite wirken sinkende Erzgütegehalte in den traditionellen Abbaustätten, arbeitsrechtliche Streiks, strengere Umweltauflagen sowie drohende strukturelle Marktdefizite als fundamentale Kurstreiber.

Geoökonomisch betrachtet konzentriert sich die weltweite Abbauleistung auf wenige Schlüsselregionen. Unangefochtener Spitzenreiter unter den Förderländern ist Chile, das nahezu ein Viertel der weltweiten Minenproduktion auf sich vereint, dicht gefolgt von Peru sowie der Demokratischen Republik Kongo, die ihre Förderkapazitäten in den letzten Jahren drastisch ausgeweitet hat. Auch China, Russland und Australien gehören zu den prägenden Schürfnationen und verfügen über bedeutende Vorkommen.

Dementsprechend dominieren Südamerika und Zentralafrika den internationalen Rohstoffausfuhrhandel. Chile, Peru und die Demokratische Republik Kongo führen die weltweite Rangliste der Exporteure im unverarbeiteten und leicht verarbeiteten Bereich an, ergänzt durch weitere bedeutende Förderstaaten wie Australien, Indonesien und Kanada. Demgegenüber steht eine stark konzentrierte Nachfrageseite. China fungiert als der mit Abstand größte Importeur weltweit, da das Land riesige Mengen für seine gigantische Verarbeitungsindustrie, den Ausbau des nationalen Stromnetzes und die Weiterverarbeitung zu Fertigwaren benötigt. Zu den weiteren führenden Abnehmerländern auf den Weltmärkten zählen die Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan und Südkorea, deren hochspezialisierte Industrie- und Automobilsektoren dauerhaft auf umfangreiche Einfuhren angewiesen sind.

CoT-Report: Scharfer Trend zu erwarten

Wir nutzen den neuen CoT-Report und seine feinere Unterteilung der Händlergruppen.Dabei haben wir drei Komponenten eingeblendet: die Netto-Position des Managed Money (blau), die Netto-Position der Producer (rot) und darunter das Open Interest (lila). Wir müssen bei Veränderungen des Open Interest stets der Frage nachgehen, wer diese verursacht hat. Dabei müssen Sie verstehen, dass das Open Interest dann steigt, wenn ein Kontrakt völlig neu begeben wird, sprich er für den Käufer und den Verkäufer neu ist. Ein steigendes Open Interest zeigt somit immer auch das Maß an Spekulation in einem Markt.

Die Producer (Produzenten von Kupfer) sind so massiv Netto-Short, wie nie zuvor. Das gibt uns den Hinweis, dass eher Shorteinstiege gesucht werden sollten und wir erhebliches Abwärtspotenzial haben. Seit Mitte 2025 steigt das Open Interest befeuert von den Käufen des Managed Money. Wir haben die historischen Vergleichssituationen grün hinterlegt, so dass es für Sie leichter nachvollziehbar ist. Achten Sie besonders darauf, was rechts von den grün hinterlegten Abschnitten mit dem Preis des Metalls passierte: er korrigierte fast immer zeitnah. In einem Fall (2021) gab es zunächst noch eine Trendfortsetzung, ehe die Notierungen einbrachen. Sobald das Open Interest zu sinken beginnt durch Verkäufe des Managed Money setzt ein Abwärtstrend ein. Hierauf gilt es nun jeden Freitag, wenn der neue CoT-Report abends veröffentlicht wird, zu achten.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Noch ist es spekulativ, doch das Abwärtspotenzial ist beträchtlich, wenn wir uns an den historischen Vergleichssituationen orientieren. Immer wieder gab es Korrekturen von 20 Prozent und mehr. Folglich suchen wir einen spekulativen Short-Einstieg und würden sogar aufstocken, sobald das Open Interest durch Verkäufe des Managed Money zu sinken beginnt. Ein mögliches Produkt für diese Chance haben wir ausgesucht und stellen sie Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Kupfer

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 7,788 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 6,5 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 4,9. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM1JQ3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 6,7 USD

Unterstützungen: 5,3 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Kupfer

Basiswert Kupfer WKN PM1JQ3 ISIN DE000PM1JQ32 Basispreis 7,788 USD K.O.-Schwelle 7,788 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,9 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.