Trotz Kritik: Grünes Licht für Brennelementefabrik mit Rosatom-Beteiligung

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Berlin, ⁠22. Jul (Reuters) - Die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen darf künftig mit dem russischen Staatskonzern Rosatom auch Kernbrennstoff für ‌Atomkraftwerke russischer Bauart fertigen. Das niedersächsische Umweltministerium erteilte am Mittwoch trotz politischer ⁠Bedenken ⁠eine entsprechende Genehmigung unter Auflagen, wie das Bundesumweltministerium in Berlin mitteilte. Die Kooperation ist wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ‌umstritten.

Ein Sprecher des Bundesministeriums ‌erklärte, die Regierung in Berlin sehe die Kooperation zwar kritisch. Die ⁠Entscheidung über den Antrag der Firma ‌Advanced Nuclear Fuels (ANF) ⁠sei aber nach Recht und Gesetz gefallen. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt seien, müsse eine atomrechtliche ‌Genehmigung erteilt ⁠werden. Bislang gebe es ⁠für EU-Sanktionen gegen den russischen Nuklearsektor keine Mehrheit unter den EU-Mitgliedstaaten. Deutschland setze sich jedoch weiter dafür ein.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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