Trump: Angriff auf Brücke oder Kraftwerk für Schiffsbeschuss

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/jha

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