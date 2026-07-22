Trump will Generika-Produktion mit massiven Zöllen in die USA zwingen

Washington/Zürich/Berlin, 22. Jul (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump will die Produktion von Nachahmermedikamenten (Generika) mit der Androhung drastischer Zölle in die USA zurückholen. Importierte Generika sollen ab dem 1. August zunächst zwei Jahre lang zollfrei bleiben, erklärte Trump am Dienstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Danach werde der Zollsatz für ein Jahr auf 100 Prozent und anschließend auf 200 Prozent angehoben. Unternehmen, die in der vorgegebenen Zeit keine Produktionsanlagen in den ‌USA bauten, würden auf diese Weise sanktioniert. Für patentgeschützte Marken- und Originalmedikamente sollen die bisherigen Regelungen dagegen unverändert bleiben.

An den Börsen löste die Ankündigung am Mittwoch Kursverluste aus. Die Aktien des Schweizer Generikakonzerns Sandoz fielen um rund drei Prozent. ⁠Auch indische Hersteller wie ⁠Aurobindo, Sun Pharmaceutical und Cipla gerieten unter Druck. Nach Einschätzung der Bank Vontobel richtet sich die neue Maßnahme vor allem gegen China und Indien, wo die meisten Nachahmermedikamente hergestellt werden. Die US-Regierung wolle die Verlagerung der Arzneimittelproduktion in Niedriglohnländer umkehren. Sandoz werde als Weltmarktführer für patentfreie Medikamente ebenfalls getroffen, da der Konzern nicht in den USA produziere.

"HÖHERE KOSTEN FÜR PATIENTEN"

Scharfe Kritik an Trump kommt vom Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). "Die neuen US-Zolldrohungen gegen Generika sind ein erneuter handelspolitischer Irrweg", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. ‌Die Europäische Kommission müsse jetzt unmissverständlich klarstellen, dass Generika und ihre Vorprodukte ‌mit EU-Ursprung auch künftig nicht über den regulären Meistbegünstigungszoll hinaus belastet werden und nicht unter die angekündigten Zölle fallen dürften. "Mit diesen Zöllen drohen ausgerechnet bei preisgünstigen Arzneimitteln höhere Kosten und neue Versorgungsrisiken für die Patienten in den USA", betonte Jandura. Besonders irritierend sei, dass Washington erneut ⁠mit dem Argument der nationalen Sicherheit arbeite, um Unternehmen zur Verlagerung ihrer Produktion in die USA zu drängen. Versorgungssicherheit entsteht ‌jedoch nicht durch Abschottung, sondern durch diversifizierte und belastbare Lieferketten.

"Handelspolitische Drohungen ⁠dürfen nicht dazu missbraucht werden, Einfluss auf die deutsche Arzneimittelpreisbildung oder die Entscheidungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu nehmen", fügte der BGA-Präsident hinzu. Die Bundesregierung und die EU sollten geschlossen auftreten, auf transparente und verbindliche Regeln drängen und eine weitere Eskalation verhindern.

Sandoz erklärte, für eine Einschätzung der möglichen Auswirkungen sei es noch zu früh. Dafür fehlten ‌Details zur konkreten Umsetzung. Der Konzern werde die Entwicklungen genau verfolgen. ⁠Generika trügen erheblich zur Senkung der Gesundheitskosten in den ⁠USA bei. Zu möglichen Folgen für die eigenen Produktionsstandorte oder künftige Investitionsentscheidungen wollte sich Sandoz nicht äußern. Sandoz hatte im Februar 2024 angekündigt, seine letzten US-Produktionsstätten auf Long Island im Bundesstaat New York bis voraussichtlich Ende 2026 zu schließen.

Nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde FDA machen Generika mehr als 90 Prozent der in den USA verkauften Medikamente aus. Trump übt seit längerem Druck auf die Pharmabranche aus, um die Preise auf das Niveau anderer Industrieländer zu senken. Im April hatte er ein Dekret unterzeichnet, das Zölle von 100 Prozent auf importierte Markenmedikamente vorsieht, sofern die Hersteller keinen Preisvereinbarungen mit der Regierung zustimmen oder sich zur Produktion in den USA verpflichten. Im vergangenen Jahr hatten mehrere große Pharmakonzerne Vereinbarungen mit der US-Regierung ⁠geschlossen, durch die Medikamente im Wert von Milliarden Dollar von Zöllen ausgenommen wurden.

(Bericht von Kanishka Singh , Marleen Käsebier, Patricia Weiß und Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)