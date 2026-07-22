Umbruch an ukrainischer Militärspitze - Modernisierer ersetzt Sowjetgeneral

22. Jul (Reuters) - Mit einem ⁠abrupten Generationswechsel an der Armeespitze will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitten im Krieg den öffentlich eskalierten Streit zwischen Modernisierern und Traditionalisten beenden. Nach tagelangen Straßenprotesten in Kiew und anderen Städten soll nun der 43-jährige Generalmajor Mychajlo Drapatyj anstelle des 60-jährigen Sowjetgenerals Olexander Syrskyj den Strategiewechsel im Krieg mit Russland vorantreiben, wie Selenskyj in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Selenskyj verwies auf die zunehmenden Drohnenangriffe tief im Inneren Russlands, das seinerseits mit militärischer Übermacht auf einen herkömmlichen Abnutzungskrieg in der Ukraine setzt.

Damit opfert ‌der Präsident nun auch Syrskyj, der aus einem Machtkampf mit dem bisherigen Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow zunächst als Sieger hervorgegangen war. Die Entlassung des 35-jährigen Zivilisten und Technologiespezialisten Fedorow im Rahmen einer Kabinettsumbildung löste jedoch Proteste für Fedorow und gegen Syrskyj aus. Dem Druck der meist jungen Demonstranten, die der ⁠Soldatengeneration angehören, gab Selenskyj nun ⁠nach. Der in den 1980er-Jahren in Moskau ausgebildete Syrskyj gilt als Verfechter eines alten militärischen Kurses, die auf Verluste wenig Rücksicht nimmt. Zu Syrskyjs anerkannten Erfolgen zählen umfangreiche Rückeroberungen ukrainischer Gebiete. Der neue Verteidigungsminister Jewhenij Chmara hatte zuvor im Geheimdienst SBU die Drohnenangriffe auf Russland geleitet.

Selenskyj erwartet von dem neuen militärischen Oberbefehlshaber Drapatyj eine Fortsetzung der massiven Angriffe auf die Energiebranche und Logistikeinrichtungen in Russland. Während Russland seine Angriffe auf die Ukraine als "militärische Spezialoperation" bezeichnet, nennt die Ukraine ihre Vergeltungsschläge "Sanktionen". "Die Einsätze der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte dauern an und müssen stetig fortgesetzt werden", erklärte Selenskyj zur Ernennung Drapatyjs. "Der ukrainische Plan für weitreichende Sanktionen und unser Programm ‌für Mittelstreckenangriffe werden mit absoluter Präzision ausgeführt."

MANN FÜR SCHWERE FÄLLE

Drapatyj wird von Kameraden als General einer ‌neuen Generation beschrieben. Geboren 1982, stieg er in einer 26-jährigen Militärkarriere vom Panzerleutnant zu einem der fähigsten Kommandeure der Ukraine auf. In der vergangenen Woche hatte er sich in einer seiner wenigen öffentlichen Äußerungen hinter den abgesetzten Verteidigungsminister Fedorow gestellt. "Ich glaube an die ukrainischen Streitkräfte, die in der Lage sind, zu lernen, Technologie zu entwickeln, Menschen zu schützen ⁠und es Kommandeuren zu ermöglichen, die Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen", erklärte Drapatyj auf Facebook.

Drapatyj gilt als Mann für aussichtslos erscheinende Fälle. 2014 machte er ‌sich in dem damals von Russland geschürten Bürgerkrieg einen Namen, als unter seiner ⁠Führung in Mariupol im Donbass eine russische Barrikade durchbrach, um belagerte Polizisten zu retten. Nach dem russischen Großangriff im Februar 2022 wurde Drapatyj an wechselnden Frontabschnitten eingesetzt, um dort jeweils verfahrene Situationen zu lösen. 2024 stoppte er einen russischen Einmarsch nahe Charkiw.

Kurz darauf wurde er der bislang jüngste Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte. In dieser Funktion versuchte er, das Rekrutierungs- und Ausbildungssystem zu reformieren, und förderte Eigeninitiative und Flexibilität bei den ‌Truppen an der Front. Nachdem bei einem russischen Angriff auf ein Ausbildungszentrum im Juni ⁠2025 mindestens zwölf ukrainische Soldaten getötet worden waren, trat Drapatyj als ⁠Heereschef zurück. "Eine Armee, in der Kommandeure persönliche Verantwortung für das Leben von Menschen tragen, ist eine lebendige Streitkraft", erklärte er damals. "Eine Armee, in der niemand für Verluste zur Rechenschaft gezogen wird, stirbt von innen."

EX-MINISTER FEDOROW TRIUMPHIERT

Ex-Verteidigungsminister Fedorow, dessen Rückkehr ins Amt eine der Hauptforderungen der Demonstranten war, begrüßte die Ernennung Drapatyjs auf der Plattform X als "frischen Wind" und "Stimme der Veränderung, die nicht länger ignoriert werden konnte". Ob Fedorow in die Regierung zurückkehrt, blieb zunächst unklar. Selenskyj bot ihm nach eigenen Angaben einen Posten zur Aufsicht über den technologischen Bereich an. Fedorow hatte jedoch zuvor erklärt, für ihn komme nur eine Rückkehr in sein bisheriges Amt infrage.

Syrskyj akzeptierte seinen Abschied und zog eine persönliche Erfolgsbilanz. "Ich übergebe meinem Nachfolger eine Armee, die nicht nur die Verteidigung aufrechterhält, sondern auch in der Offensive ist", erklärte er am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Unter seiner Führung habe die Ukraine in diesem Jahr 700 Quadratkilometer ihres ⁠Territoriums zurückerobert. Weiter betonte er, dass eine russische Offensive in der Region Charkiw gestoppt worden sei und er 2024 den Vorstoß in die russische Region Kursk befehligt habe.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Yuliia Dysa und Olena Harmash, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)