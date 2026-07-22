Umbruch an ukrainischer Militärspitze - Reformer ersetzt Sowjetgeneral

22. Jul (Reuters) - Mit einem abrupten ⁠Generationswechsel an der Armeespitze will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den eskalierten Streit zwischen Modernisierern und Traditionalisten beenden. Nach tagelangen Straßenprotesten in Kiew soll der 43-jährige Generalmajor Mychajlo Drapatyj anstelle des 60-jährigen, sowjetisch geprägten Generals Olexander Syrskyj den Strategiewechsel im Krieg mit Russland vorantreiben, wie Selenskyj mitteilte. Dem Austausch des Verteidigungsministers vor wenigen Tagen und des Militärchefs am späten Dienstagabend folgte am Mittwoch auch die Ablösung des Generalstabschefs.

Es handelt sich um den größten Umbau der Militärführung seit dem russischen Großangriff im Februar 2022. Drapatyj kündigte eine Verstärkung unter anderem der Drohnenangriffe tief im Inneren Russlands an. Attacken auf ‌Lagerhäuser des größten russischen Online-Händlers Wildberries am Mittwoch galten Selenskyj zufolge der Kriegslogistik. Auch die russische Ölindustrie steht im Visier der Ukraine.

Syrskyj war aus einem Machtkampf mit dem bisherigen Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow zunächst als Sieger hervorgegangen. Dass Selenskyj den populären 35-jährigen Zivilisten und Technologiespezialisten bei einer Kabinettsumbildung entließ, löste jedoch Proteste für Fedorow und gegen Syrskyj aus. ⁠Dem Druck der meist jungen ⁠Demonstranten gab Selenskyj nun nach. Der in den 80er-Jahren in Moskau ausgebildete Syrskyj gilt als Verfechter eines Kurses, der auf eigene Verluste wenig Rücksicht nimmt. Zu Syrskyjs anerkannten Erfolgen zählen umfangreiche Rückeroberungen ukrainischer Gebiete. Der neue Verteidigungsminister Jewhenij Chmara hatte im Geheimdienst SBU die Drohneneinsätze gegen Russland geleitet. Zudem ersetzte Selenskyj den Generalstabschef Andrij Hnatow durch Generalmajor Ihor Skybjuk, der in den Luftlandetruppen diente.

Selenskyj erwartet von dem neuen Oberbefehlshaber Drapatyj eine Fortsetzung der Attacken auf die Energiebranche und Logistikeinrichtungen in Russland. Während Russland seine Angriffe auf die Ukraine als "militärische Spezialoperation" bezeichnet, nennt die Ukraine ihre Vergeltungsschläge "Sanktionen". "Die Einsätze der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte dauern an und müssen stetig fortgesetzt werden", erklärte Selenskyj zur Ernennung Drapatyjs. "Der ukrainische Plan für Langstrecken-Sanktionen und unser Programm für Mittelstreckenangriffe werden mit ‌absoluter Präzision ausgeführt."

Von Selenskyj erhielt Drapatyj nach dessen Angaben den Befehl zur Ausweitung der Gegenoffensive. "Der Präsident der Ukraine hat ‌uns klare Ziele gesetzt: die offensiven Operationen in allen Dimensionen fortzusetzen und zu intensivieren, neue Operationen hinter den feindlichen Linien zu planen, unser Militär und seine Technologien weiterzuentwickeln und die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte auszubauen", erklärte Drapatyj auf Facebook.

MANN FÜR SCHWERE FÄLLE

Drapatyj wird von Kameraden als General einer neuen Generation beschrieben. Geboren 1982, stieg er in einer 26-jährigen Militärkarriere vom Panzerleutnant zu einem der fähigsten Kommandeure der Ukraine ⁠auf. In der vergangenen Woche hatte er sich in einer seiner wenigen öffentlichen Äußerungen hinter den abgesetzten Verteidigungsminister Fedorow gestellt. "Ich glaube an die ukrainischen Streitkräfte, die in der Lage sind, zu ‌lernen, Technologie zu entwickeln, Menschen zu schützen und es Kommandeuren zu ermöglichen, die Verantwortung für das ⁠Ergebnis zu übernehmen", erklärte Drapatyj auf Facebook. Zu wichtigen Herausforderungen zählen auch Rekrutierungsprobleme sowie Ineffizienz und Korruption im Militär.

Drapatyj hat einen Ruf als Mann für schwere Fälle. 2014 machte er sich in dem damals von Russland geschürten Bürgerkrieg einen Namen, als ein Panzerfahrzeug unter seiner Führung in Mariupol im Donbass eine russische Barrikade durchbrach, um belagerte Polizisten zu retten. Nach dem russischen Großangriff im Februar 2022 wurde Drapatyj an wechselnden Frontabschnitten eingesetzt, um dort jeweils verfahrene Situationen zu lösen. 2024 stoppte ‌er einen russischen Einmarsch nahe Charkiw.

Kurz darauf wurde Drapatyj der bislang jüngste Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte. In ⁠dieser Funktion versuchte er, das Rekrutierungs- und Ausbildungssystem zu reformieren, und förderte Eigeninitiative ⁠und Flexibilität bei den Truppen an der Front. Nachdem bei einem russischen Angriff auf ein Ausbildungszentrum im Juni 2025 mindestens zwölf ukrainische Soldaten getötet worden waren, trat Drapatyj als Heereschef zurück. "Eine Armee, in der Kommandeure persönliche Verantwortung für das Leben von Menschen tragen, ist eine lebendige Streitkraft", erklärte er damals. "Eine Armee, in der niemand für Verluste zur Rechenschaft gezogen wird, stirbt von innen."

EX-MINISTER FEDOROW TRIUMPHIERT

Ex-Verteidigungsminister Fedorow, dessen Rückkehr ins Amt eine der Hauptforderungen der Demonstranten war, begrüßte die Ernennung Drapatyjs auf der Plattform X als "frischen Wind", "Quelle neuer Hoffnung" und "Stimme der Veränderung". Fedorow hatte Bürokratieabbau, effiziente Beschaffung und datengestützte Kriegsführung vorangetrieben und sich dabei mit Syrskyj überworfen. Fedorow hatte nach seiner Entlassung einen von Selenskyj angebotenen hohen Posten im Technologiebereich abgelehnt und eine Rückkehr ins Ministeramt verlangt. Dies sei jedoch unwahrscheinlich, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Syrskyj akzeptierte seinen Abschied und zog eine persönliche Erfolgsbilanz. "Ich übergebe meinem Nachfolger eine Armee, die nicht nur die Verteidigung aufrechterhält, sondern auch in der Offensive ist", erklärte er am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Unter seiner Führung habe die Ukraine in diesem Jahr ⁠700 Quadratkilometer ihres Territoriums zurückerobert. Weiter betonte er, dass eine russische Offensive in der Region Charkiw gestoppt worden sei und er 2024 den Vorstoß in die russische Region Kursk befehligt habe.

(Bericht von den Reuters-Büros Kiew und Moskau, von Anna Pruchnicka, Yuliia Dysa, Olena Harmash und Dan PeleschukRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)