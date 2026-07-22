Unternehmen heute im Fokus

ZEW-Erwartungen steigen

Rekordvolumen an Corporate Bonds

Heute Quartalszahlen im Fokus

Der gestern veröffentlichte ZEW-Indikator für die Konjunktur in Deutschland zeigte eine weitere Aufhellung. Zwar blieb die Einschätzung über die Lage auf einem sehr schwachen Niveau (-77,6 Punkte nach -81,0 Punkten im Vormonat). Dafür verbesserten sich die Konjunkturerwartungen spürbar von 10,5 auf 26,3 Punkte und übertrafen damit die Konsens-Schätzungen deutlich. Der positive Trend, der laut ZEW-Präsident Achim Hambach auf das Reformpaket der Bundesregierung zurückzuführen ist, galt allerdings nicht für alle Branchen: So musste die Fahrzeugindustrie einen Rückgang der Erwartungen um 11,3 auf -46,6 Punkte hinnehmen.Im ersten Halbjahr 2026 gelang es den Unternehmen, ein Rekordvolumen an Anleihen in der EUR-Währung zu platzieren (+8 % auf 331 Mrd. EUR). Vor allem US-Konzerne waren sehr aktiv (+21 % yoy) und trugen rund ein Viertel zum hohen Neuemissionsvolumen bei. Zu den wesentlichen Treibern zählten die hohen KI-Investitionen von Technologie-Konzernen wie Alphabet und Amazon, die sie teilweise auch über den EUR-Bondmarkt finanzieren. Investoren zeigten weiterhin ein großes Interesse an neuen Unternehmensanleihen: Im Schnitt zeichneten sie fast das Vierfache des später begebenen Volumens. Nach der starken Entwicklung haben sich Unternehmen und Investoren nun eine Verschnaufpause für die bei Neuemissionen üblicherweise ruhigere Sommerferienzeit verdient.Der Fokus der Unternehmen und Investoren rückt nun auf die Quartalszahlen. In den USA läuft die Berichtssaison zum zweiten Quartal bereits auf Hochtouren. Heute legen dort Alphabet, AT&T, IBM, Philip Morris, Tesla und Texas Instruments ihre Zahlen vor. Große Aufmerksamkeit und Spannung bei den Anlegern sind garantiert, denn mit Alphabet und Tesla gewähren die ersten beiden Unternehmen der "Big 8" Einblicke in ihre Bücher und Ausblicke in die Zukunft. Auch in Europa starten die Unternehmen in dieser Woche durch: Heute berichten u.a. Deutsche Börse, Iberdrola und Santander. Morgen folgen BNP Paribas, SAP, TotalEnergies und UniCredit. Und am Freitag veröffentlicht der VW-Konzern seine Zahlen. Trotz anhaltender Sorgen um den Iran-Konflikt legten die Aktienmärkte gestern leicht zu. Der DAX schloss knapp über der Marke von 25.000 Punkten. Auch heute Morgen in Asien gab es nach Verlusten in den Vortagen wieder ein Plus, begünstigt von Aufholeffekten bei Chipaktien.