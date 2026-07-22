USA schicken ersten Hilfsflug im Rahmen eines 100-Mio-Dollar-Pakets nach Kuba

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠21. Jul (Reuters) - Die USA haben am Dienstag ein erstes Flugzeug mit Hilfsgütern nach Kuba geschickt. Dies sei der Auftakt eines ‌neuen Unterstützungspakets im Umfang von 100 Millionen Dollar, teilte das US-Außenministerium in Washington mit. ⁠Um ⁠zu verhindern, dass das kommunistische Regime die Lieferungen abzweigt, werde die Hilfe - darunter Lebensmittel und Hygienepakete für bis zu 700 Familien - über die Hilfsorganisation Catholic ‌Relief Services direkt an ‌die Bevölkerung verteilt.

US-Außenminister Marco Rubio hatte das Paket im Mai angekündigt. Es soll den ⁠Menschen auf der Karibikinsel zugutekommen, während Washington ‌gleichzeitig den Druck auf ⁠die Regierung durch Finanzsanktionen und blockierte Öllieferungen erhöht. Die Führung in Havanna hatte das Angebot zunächst skeptisch betrachtet ‌und die ⁠USA für Stromausfälle und ⁠Engpässe verantwortlich gemacht, nahm die Hilfe nach Gesprächen mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump jedoch offenbar an.

(Bericht von Simon Lewis, Ryan Patrick Jones und Christian MartinezBearbeitet von Scot W. Stevensonredigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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