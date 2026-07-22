Vicor: Warum der KI-Auftragsbestand die Aktie reizvoll macht

Was bewegt die Aktie?

Vicor entwickelt Leistungselektronik. Die Module wandeln elektrische Spannung um und verteilen Strom innerhalb elektronischer Systeme. In Prozessoren, Grafikkarten und Hochleistungsrechnern ist das ein kritischer Baustein. Der Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage entsprechend stark.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 Dollar und damit 40 Cent über den Erwartungen. Der Umsatz erreichte 143,4 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen um rund fünf Millionen Dollar. Besonders stark entwickelten sich Produkt- und Lizenzerlöse: Nach 113 Millionen Dollar im Vorquartal lagen sie nun bei 143 Millionen Dollar.

Auch die Marge verbessert sich. Die Bruttomarge stieg sequentiell von 55 auf 58 Prozent. Der Auftragsbestand legte gegenüber dem Vorquartal um 26 Prozent auf 380 Millionen Dollar zu. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 145 Prozent. Das zeigt, wie stark KI-Server, Rechenzentren und Hochleistungsrechner die Nachfrage nach Vicors Stromversorgungsmodulen erhöhen.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Die Aktie handelt bei einem erwarteten Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 48 und damit etwa auf dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Das PEG-Ratio liegt bei 1,6. Seit den Tiefs ist viel Optimismus eingepreist.

Charttechnik

Die Aktie fiel nach einem starken Lauf von etwa 380 Dollar deutlich zurück und notiert nun im Bereich um 200 Dollar. Ein weiterer Rücksetzer in Richtung 150 Dollar bleibt möglich. Gleichzeitig eröffnet der Bereich um 200 Dollar ein interessantes Chance-Risiko-Profil: Das Risiko liegt grob bei 50 Dollar je Aktie, das mittelfristige Aufwärtsszenario bei 150 Dollar je Aktie.

Martins Einschätzung

Vicor steht weit oben auf der Beobachtungsliste. Wer die Volatilität aushält, findet um 200 Dollar ein spannendes Einstiegsniveau. Mittelfristig bleibt ein Rücklauf in den Bereich von 350 bis 380 Dollar möglich.