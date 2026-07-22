Wall Street ähnelt einem Pulverfass? Gegenwind aus vielen Bereichen.

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Die Wall Street startet schwächer in den Tag. Belastend wirken vor allem die erneut steigenden Ölpreise, nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft hat und US-Außenminister Marco Rubio die Chancen auf diplomatische Fortschritte mit Iran als gering bezeichnete. Im Mittelpunkt steht heute jedoch die Berichtssaison: Nach Börsenschluss legen mit Alphabet, Tesla, IBM, ServiceNow und Texas Instruments gleich mehrere Schwergewichte ihre Zahlen vor und werden entscheidende Hinweise liefern, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen. Für positive Schlagzeilen sorgt Super Micro Computer mit einer deutlich höheren Bruttomarge als erwartet und einem Rekordauftragseingang von über 60 Milliarden US-Dollar – ein weiteres Signal, dass der Boom bei KI-Infrastruktur ungebrochen ist. Zusätzliche Dynamik erhält der Wettbewerb im KI-Chipmarkt durch einen Großdeal zwischen AMD und Anthropic: AMD investiert im Rahmen einer umfassenden Chipvereinbarung fünf Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen, womit Nvidia im Geschäft mit den führenden Modellentwicklern erstmals stärkere Konkurrenz erhalten könnte. Gleichzeitig mehren sich Warnsignale aus dem Softwaresektor: Pegasystems berichtet von verzögerten Kaufentscheidungen der Kunden wegen der rasanten Veränderungen im KI-Markt und bestätigt damit die zuletzt auch von IBM geäußerten Sorgen um klassische Softwareanbieter. Daneben sorgt OpenAI mit der Meldung über einen beispiellosen Cybervorfall während eines Sicherheitstests für Aufmerksamkeit.



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