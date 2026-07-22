Risiken für Weltwirtschaft

Weltbank: Iran-Krieg kann globales Wachstum einbrechen lassen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die Weltbank warnt, dass der Nahost-Konflikt die Weltwirtschaft über höhere Ölpreise, steigende Inflation und wachsende Schuldenrisiken belasten könnte.

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Ein Tanker auf See.
Quelle: Adobe.com/aerial-drone

Eine Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran droht der Weltbank zufolge die globale Wirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Das weltweite Wachstum könnte auf 1,3 Prozent einbrechen, sagte Weltbank-Chefökonom Indermit Gill in einem am Mittwoch veröffentlichten ‌Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

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