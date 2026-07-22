Weltbank: Iran-Krieg kann globales Wachstum einbrechen lassen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Weltbank warnt, dass der Nahost-Konflikt die Weltwirtschaft über höhere Ölpreise, steigende Inflation und wachsende Schuldenrisiken belasten könnte.
Quelle: Adobe.com/aerial-drone
Eine Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran droht der Weltbank zufolge die globale Wirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Das weltweite Wachstum könnte auf 1,3 Prozent einbrechen, sagte Weltbank-Chefökonom Indermit Gill in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 21.07.2026Dax vor Start kaum verändert – Asien mehrheitlich im Plusgestern, 05:59 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 21.07.2026Dax schließt auf Tageshoch - Chip-Werte ziehen wieder angestern, 15:50 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetheute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis