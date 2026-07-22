Weltbank: Iran-Krieg kann globales Wachstum einbrechen lassen

Eine Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran droht der Weltbank zufolge die globale Wirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Das weltweite Wachstum könnte auf 1,3 Prozent einbrechen, sagte Weltbank-Chefökonom Indermit Gill in einem am Mittwoch veröffentlichten ‌Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

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