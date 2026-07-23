Adecco-Chef: Künstliche Intelligenz löst keine Job-Apokalypse aus

Zürich, 23. ⁠Jul (Reuters) - Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird einer Studie des Personalvermittlers Adecco zufolge nicht zu einem massiven Stellenabbau führen. Trotz der Sorge vor einer Verdrängung von Arbeitskräften durch die neue Technologie sei eine "Job-Apokalypse" nicht ‌in Sicht, sagte Adecco-Chef Denis Machuel der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe vielmehr darum, Aufgaben und Rollen zu verändern, anstatt Stellen komplett ⁠zu streichen.

Zuletzt ⁠hatten mehrere Großkonzerne wie Microsoft, Amazon, HSBC und Standard Chartered Stellenstreichungen angekündigt, um verstärkt in KI zu investieren. Dem Personalberater Challenger, Gray & Christmas zufolge war KI in den USA in diesem Jahr der häufigste Grund für Entlassungen und für fast ein Viertel ‌der weggefallenen Arbeitsplätze im Jahr 2026 verantwortlich. ‌Machuel betonte jedoch, dass einige Unternehmen die Technologie lediglich als Vorwand nutzten. Sie schöben KI vor, um Kürzungen zu rechtfertigen, die eigentlich durch schwächere ⁠Geschäfte, Umstrukturierungen oder andere Probleme verursacht worden seien.

Machuel verwies auf frühere ‌industrielle Revolutionen wie die Einführung von ⁠Dampf, Elektrizität, IT und Internet. Diese hätten die Arbeitswelt zwar grundlegend verändert, aber keine Massenarbeitslosigkeit ausgelöst. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass dies bei der KI anders sein werde. ‌Am stärksten gefährdet seien repetitive ⁠Aufgaben und Einstiegsjobs, insbesondere in der ⁠Softwareentwicklung, im Kundenservice, in der Buchhaltung und bei juristischen Dienstleistungen. Die Zahl der angebotenen Einstiegspositionen ist Machuel zufolge um 16 Prozent zurückgegangen. Unternehmen könnten diese Nachwuchsstellen jedoch nicht einfach streichen, ohne ihre künftige Talentpipeline zu beschädigen. Sie müssten diese Rollen neu gestalten, damit Beschäftigte durch KI unterstützt würden und gleichzeitig Fähigkeiten für ihre Karriere aufbauen könnten.

(Bericht von John Revill, bearbeitet von Oliver ⁠Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)