Airbus - Vom Sprungbrett Richtung Allzeithoch

Airbus war gestern einer der größten Gewinner an den europäischen Märkten. Die Aktie ist ein Dauerläufer. Seit Anfang 2009 ist der Kurs von gut 8 EUR auf über 220 EUR gestiegen. Und das, obwohl im Frühjahr 2020 fast zwei Drittel des damaligen Wertes verloren gingen. Seitdem bewegt sich die Aktie im Wochenchart in einem sauberen Aufwärtstrend, der sich durch höhere Hochs und höhere Tiefs definiert. Die jüngste Korrektur reichte im Q1 von 221,25 EUR bis 157,48 EUR. Daraus resultiert perspektivisch beim Sprung auf neue Hochs ein rechnerisches Potenzial bis 285 EUR. Im Tageschart zeigt sich ebenfalls eine sehr spannende Konstellation. Der vor gut zwei Wochen gestartete Rücksetzer bescherte Airbus den Pullback an das jüngste Zwischenhoch bei 192 EUR. Verstärkt wurde die Unterstützung durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der seit Ende März laufenden Aufwärtsbewegung. Dieses Sprungbrett hat die Aktie gestern per Aufwärtsgap (196,40 EUR zu 202,50 EUR) zum Angriff auf neue Hochs genutzt. Das rechnerische Kursziel dieser Formation liegt bei 231 EUR, was neue Rekordmarken bedeuten würde. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Korrekturtief bei 191 EUR an.

Airbus (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Airbus

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.