Airbus - Vom Sprungbrett Richtung Allzeithoch

Vom Sprungbrett Richtung Allzeithoch
Airbus war gestern einer der größten Gewinner an den europäischen Märkten. Die Aktie ist ein Dauerläufer. Seit Anfang 2009 ist der Kurs von gut 8 EUR auf über 220 EUR gestiegen. Und das, obwohl im Frühjahr 2020 fast zwei Drittel des damaligen Wertes verloren gingen. Seitdem bewegt sich die Aktie im Wochenchart in einem sauberen Aufwärtstrend, der sich durch höhere Hochs und höhere Tiefs definiert. Die jüngste Korrektur reichte im Q1 von 221,25 EUR bis 157,48 EUR. Daraus resultiert perspektivisch beim Sprung auf neue Hochs ein rechnerisches Potenzial bis 285 EUR. Im Tageschart zeigt sich ebenfalls eine sehr spannende Konstellation. Der vor gut zwei Wochen gestartete Rücksetzer bescherte Airbus den Pullback an das jüngste Zwischenhoch bei 192 EUR. Verstärkt wurde die Unterstützung durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der seit Ende März laufenden Aufwärtsbewegung. Dieses Sprungbrett hat die Aktie gestern per Aufwärtsgap (196,40 EUR zu 202,50 EUR) zum Angriff auf neue Hochs genutzt. Das rechnerische Kursziel dieser Formation liegt bei 231 EUR, was neue Rekordmarken bedeuten würde. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Korrekturtief bei 191 EUR an.
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Airbus war gestern einer der größten Gewinner an den europäischen Märkten. Die Aktie ist ein Dauerläufer. Seit Anfang 2009 ist der Kurs von gut 8 EUR auf über 220 EUR gestiegen. Und das, obwohl im Frühjahr 2020 fast zwei Drittel des damaligen Wertes verloren gingen. Seitdem bewegt sich die Aktie im Wochenchart in einem sauberen Aufwärtstrend, der sich durch höhere Hochs und höhere Tiefs definiert. Die jüngste Korrektur reichte im Q1 von 221,25 EUR bis 157,48 EUR. Daraus resultiert perspektivisch beim Sprung auf neue Hochs ein rechnerisches Potenzial bis 285 EUR. Im Tageschart zeigt sich ebenfalls eine sehr spannende Konstellation. Der vor gut zwei Wochen gestartete Rücksetzer bescherte Airbus den Pullback an das jüngste Zwischenhoch bei 192 EUR. Verstärkt wurde die Unterstützung durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der seit Ende März laufenden Aufwärtsbewegung. Dieses Sprungbrett hat die Aktie gestern per Aufwärtsgap (196,40 EUR zu 202,50 EUR) zum Angriff auf neue Hochs genutzt. Das rechnerische Kursziel dieser Formation liegt bei 231 EUR, was neue Rekordmarken bedeuten würde. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Korrekturtief bei 191 EUR an.
Airbus (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Airbus
Quelle: LSEG, tradesignal²
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