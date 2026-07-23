Zahlen im Fokus

Kursrutsch bei LPKF wegen schwacher Resultate

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von LPKF revidieren am Donnerstag wohl wieder ihre jüngste Erholung. Enttäuschende Resultate führten im vorbörslichen Tradegate-Handel zu einem Einbruch um fast 13 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Am Mittwoch hatten die Titel noch an ihre jüngste Erholung angeknüpft, nachdem sie vom Juni-Hoch um mehr als die Hälfte eingebrochen waren. Die Schwankungen bei der Aktie bleiben damit sehr ausgeprägt.

Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten im zweiten Quartal rote Zahlen beschert.

Ein Händler sprach von einem "sehr schwachen Bericht" mit niedrigen Auftragseingängen, vor allem im Solarbereich. Das Unternehmen erwartet nun eigenen Angaben zufolge auch ein "anspruchsvolles zweites Halbjahr"./tih/zb

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