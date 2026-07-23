Aktie legt zu

Teamviewer vorbörslich höher wegen ServiceNow-Kooperation

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: monticello/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Teamviewer sind am Donnerstag nach einer KI-Kooperation vorbörslich höher gehandelt worden. Der Hersteller von Fernwartungssoftware vereinbarte eine Partnerschaft mit dem US-Cloudspezialisten ServiceNow zur Beschleunigung autonomer IT-Prozesse. Dies hievte seine Titel im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit fast vier Prozent ins Plus. Das Umfeld im deutschen Softwarebereich war derweil verhalten vor den am Abend erwarteten SAP -Zahlen.

Ein Händler wertete die Nachricht positiv für Teamviewer. "Die Partnerschaft ist von strategischer Bedeutung und könnte den Vertrieb des Unternehmens verbessern", so der Börsianer. Er monierte aber noch fehlende finanzielle Details, was die Transparenz einschränke. Die Aktien jedoch bleiben auf Erholungskurs, denn über 5,88 Euro winkt ihnen ein Hoch seit Anfang Juni. Binnen vier Wochen haben sie bis zu 28 Prozent zugelegt./tih/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ServiceNow
TeamViewer
Teamviewer (ADR)
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Alphabet-Quartalszahlen
Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentrenheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentren
Wall Street
Zurückhaltung vor Quartalsbilanzen großer Tech-Konzernegestern, 13:51 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Nach jüngstem Ausverkauf
Chipwerte weltweit auf Erholungskurs21. Juli · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Erholung dürfte weitergehen - Bilanzen bewegen Kurse21. Juli · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Alle Plus-Analysen