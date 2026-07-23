Wall Street

Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalsbilanzen und Prognosen großer Tech-Schwergewichte in den USA dürften die Börsen dort am Donnerstag zu Beginn unter Druck setzen. Weder der Elektroautohersteller Tesla noch der Halbleiterproduzent Texas Instruments noch die Google-Holding Alphabet überzeugten mit ihren Geschäftszahlen und Ausblicken die Investoren.

Tesla habe zwar die Absatzzahl und den Umsatz stark gesteigert, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Wegen milliardenschwerer Investitionen sei jedoch ein deutlich geringerer Gewinn übriggeblieben als erwartet.

Auch bei Alphabet hinterfragten Marktteilnehmer die hohen Ausgaben. Das Unternehmen hat die Prognose nochmals erhöht und rechnet nun für 2026 mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar.

T-Mobile US übertraf zwar im zweiten Quartal mit der Zahl neuer Kunden die Konsensschätzung von Analysten. Die Telekom-Tochter habe jedoch im Vergleich mit dem Kontrahenten AT&T schwächer abgeschnitten, hieß es im Handel.

Wegen der hohen Treibstoffpreise schließt American Airlines einen Verlust in diesem Jahr nicht aus. Das brachte den Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Profitieren könnten von den hohen Energiepreisen die Großen der Öl- und Gasbranche. ExxonMobil , Chevron und ConocoPhillips legten denn auch zu.

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AT&T
T-Mobile US
Texas Instruments
CONOCOPHILLIPS
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