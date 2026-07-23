Amnesty - Sechs Afghanen ohne Straftat droht nach neuer Praxis Abschiebung

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Nach einer neuen Praxis der Behörden droht Amnesty International (AI) zufolge mindestens sechs Afghanen ohne Straftaten die Abschiebung. Die Betroffenen befinden sich demnach bereits in Abschiebehaft, wie die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag mitteilte. Das hessische Innenministerium hatte eine entsprechende Neuregelung bestätigt. Einem Erlass von ‌Anfang Juli zufolge habe die Bundespolizei mitgeteilt, dass die bisherigen Einschränkungen bei der Vorführung afghanischer Staatsangehöriger zur Identifizierung als Straftäter oder Gefährder aufgehoben seien. Damit können auch ⁠andere ausreisepflichtige ⁠Afghanen abgeschoben werden.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist verankert, dass nach Afghanistan abgeschoben werden soll - beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Dies schließt also auch andere Ausreisepflichtige ein. Ausgenommen sind allerdings Frauen, da diese auch nach EU-Vorgaben als insgesamt verfolgte Gruppe im Land der radikal-islamischen Taliban gelten.

Der hessische Innenminister Roman Poseck begrüßte die Neuregelung. "Wer ‌ausreisepflichtig ist, muss unser Land auch wieder verlassen", sagte ‌Poseck. "Das ist ein Gebot der Konsequenz unseres Rechtsstaats." Hessen werde den Schwerpunkt zwar weiter auf die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern legen, aber auch von darüber hinausgehenden Möglichkeiten Gebrauch machen.

Amnesty ⁠International lehnt alle Abschiebungen nach Afghanistan als menschenrechtswidrig ab. "Wer Menschen nach Afghanistan abschiebt, schickt ‌sie sehenden Auges in die Hände derjenigen ⁠zurück, von denen eine konkrete Bedrohung für sie ausgeht", erklärte Nina Alizadeh Marandi, Expertin für Asylrecht bei Amnesty. Dies könne für die Betroffenen Verhaftung, Folter oder Lebensgefahr bedeuten. Zudem würden Menschenrechte zur Verhandlungsmasse im Umgang mit den ‌in Afghanistan herrschenden Taliban, die für die ⁠Rückführungen eine diplomatische Aufwertung erhielten.

Seit der ⁠Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Afghanistan im Jahr 2024 hat Deutschland 198 Menschen dorthin zurückgebracht. Mindestens einer wurde nach der Abschiebung laut AI getötet. Allein im laufenden Jahr wurden 87 Männer nach Afghanistan abgeschoben. Der hessische Flüchtlingsrat wies zudem darauf hin, dass die Schutzquote für alleinstehende afghanische Männer in den ersten vier Monaten 2026 bei lediglich 11,4 Prozent gelegen habe. Dies deute auf eine veränderte Bewertung der Lage in Afghanistan durch die deutschen Behörden hin. Amnesty International forderte die Bundesregierung ⁠auf, die Abschiebungen umgehend zu stoppen.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)