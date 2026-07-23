ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtTesla mit weniger Gewinn und höheren Kostenheute, 04:34 Uhr · dpa-AFX
Deutscher AktienmarktDax legt weiter zu - Iran-Krieg und Ölpreis bleiben im Blickgestern, 13:08 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Neue Zollregeln und Absatzoptimismus: Daimler Truck hebt Prognosen anheute, 08:10 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis