ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC

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