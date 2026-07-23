ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 54 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach erhöhten Jahreszielen des Lkw-Herstellers von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gründe für den aufgehellten Ausblick seien niedrigere Zollkosten sowie ein stärkerer Lkw-Markt in den USA, schrieb Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Daimler Truck rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Lkw in Mexiko montiere, reduzierten höhere US-Wertschöpfungsanteile die für das Unternehmen anfallenden Importzölle erheblich./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
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