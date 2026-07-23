ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 460 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stärke im Cloud- und Suchmaschinengeschäft belegten die Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, schrieb Doug Anmuth in einer Einschätzung am Donnerstag. Gleichzeitig stiegen allerdings die Kapitalausgaben des Technologiekonzerns. Kursrücksetzer rät der Experte für Käufe zu nutzen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C
JP Morgan
ALPHABET INC. DL 50
ALPHABET INC. DL 50

Das könnte dich auch interessieren

US-Chipkonzern
AMD steigt bei Anthropic ein - Startup kauft KI-Prozessorengestern, 14:16 Uhr · Reuters
AMD steigt bei Anthropic ein - Startup kauft KI-Prozessoren
Alphabet-Quartalszahlen
Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentrenheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentren
Chip-Ausrüster
ASML: Europas erstes Billionen-Unternehmen?20. Juli · Reuters
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Alle Plus-Analysen