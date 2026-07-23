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APA ots news: EZB präsentiert Endauswahl der Designs für die neuen Banknoten und startet öffentliche Umfrage

Wien (APA-ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die in die  
Endauswahl 
gekommenen Gestaltungsvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie 
vorgestellt. Sie hat außerdem eine öffentliche Umfrage gestartet, bei 
der die Menschen in ganz Europa ihr Feedback abgeben können. Diese 
Gestaltungsvorschläge beruhen auf zwei verschiedenen Themen - 
"Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel - sowie damit verbundenen 
Motiven, die diese Themen illustrieren sollen. 

"Euro-Banknoten sind mehr als ein Zahlungsmittel - sie sind eine 
der greifbarsten Ausdrucksformen Europas", so Christine Lagarde, 
Präsidentin der EZB. "Durch Designs, die Schönheit und Sinn in sich 
vereinen, werden sie unsere gemeinsame Identität stärken." 

"Bargeld ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Zahlungsverkehrs. Wahlfreiheit bei der Bezahlung ist ein zentrales 
Anliegen des Eurosystems. Deshalb werden die Euro-Banknoten laufend 
weiterentwickelt und mit noch moderneren Sicherheitsmerkmalen 
ausgestattet. Jetzt startet ein breiter öffentlicher 
Beteiligungsprozess, bei dem alle Europäerinnen und Europäer ihre 
Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen einbringen können. Das ist 
wichtig, denn die Euro-Banknoten gehören den Menschen in Europa - sie 
sollen sich auch in ihrem Design wiederfinden", unterstreicht Martin 
Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). 

OeNB-Direktor Thomas Steiner erinnert an die Ausgabe der ersten, 
vom Österreicher Robert Kalina entworfenen Euro-Banknoten: "Die 
Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 war nicht nur ein bloßer 
Währungswechsel. Das Euro-Bargeld wurde vielmehr zum ersten 
gemeinsamen Symbol eines zusammenwachsenden Europas. Fast ein 
Vierteljahrhundert später ist der Euro die zweitwichtigste Währung 
der Welt und ein Garant für Stabilität und Vertrauen. Doch Bargeld 
lebt nicht nur von Sicherheit und Funktionalität. Deshalb entwickeln 
wir nicht nur die Sicherheitsmerkmale, sondern auch das Design der 
Euro-Banknoten weiter." 

Die Vorschläge, die es in die Endauswahl geschafft haben, sind in 
einem EU-weiten Design-Wettbewerb ermittelt worden. Mehr als 1 200 
Grafikdesignerinnen und -designer hatten sich beworben. 25 von ihnen 
waren eingeladen worden, Gestaltungsvorschläge für ein Thema oder 
beide Themen auszuarbeiten. Eine unabhängige Jury aus 21 Fachleuten 
aus verschiedenen Bereichen wie Grafikdesign, Kommunikation, 
Neurowissenschaft und Geschichte, die jeweils von einer Zentralbank 
des Euroraums nominiert worden waren, wählte anschließend zehn 
Vorschläge aus. 

Nun sind alle Menschen in Europa eingeladen, sich in einer auf 
Beschluss des EZB-Rats initiierten Online-Umfrage zu diesen zehn 
Gestaltungsvorschlägen zu äußern. Die öffentliche Umfrage läuft noch 
bis zum 21. September 2026. Parallel dazu wird ein unabhängiges 
Meinungsforschungsinstitut eine separate Umfrage mit denselben Fragen 
bei einer repräsentativen Stichprobe von Bürgerinnen und Bürgern des 
Euroraums durchführen. Die EZB wird einen Bericht über die Ergebnisse 
beider Umfragen veröffentlichen, sobald das endgültige 
Gestaltungskonzept ausgewählt worden ist. Das Feedback der 
Öffentlichkeit ist ein wesentliches Element des inklusiven Ansatzes 
des Eurosystems. So wird sichergestellt, dass die Ansichten von 
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa berücksichtigt werden. 

Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen 
Banknoten wird der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen. 
Er wird sich dabei auf verschiedene Informationen stützen, unter 
anderem die Schlussfolgerungen der Jury des Design-Wettbewerbs, eine 
technische Bewertung sowie die Ergebnisse der beiden Umfragen. 

Das ausgewählte Design wird dann weiter ausgearbeitet und 
getestet, bevor es in die Produktion geht. Die Banknoten der neuen 
Serie werden voraussichtlich in den darauffolgenden Jahren in Umlauf 
gebracht. Die Euro-Banknoten der vorherigen Serie werden ihren Wert 
behalten und neben der neuen Serie in Umlauf bleiben. Dies ist die 
erste vollständige Neugestaltung der Euro-Banknoten seit ihrer 
Ausgabe im Jahr 2002. 

"Die Neugestaltung der Euro-Banknoten ist Teil der langfristigen 
Bemühungen des Eurosystems, dafür zu sorgen, dass Bargeld ein 
sicheres, effizientes und ansprechendes Zahlungsmittel bleibt und der 
Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu öffentlichem Geld sowie ihre 
Freiheit bei der Wahl des Zahlungsmittels erhalten bleibt", so EZB- 
Direktoriumsmitglied Piero Cipollone. 

Die regelmäßige Ausgabe neuer Banknotenserien ermöglicht es, vom 
technologischen Fortschritt zu profitieren, um Geldfälschern einen 
Schritt voraus zu sein. Die neuen Banknoten werden neuartige und 
verbesserte Sicherheitsmerkmale enthalten, die die 
Echtheitsüberprüfung erleichtern und die hindernisfreie Nutzung - 
auch durch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen - verbessern. 

Die EZB ist außerdem bestrebt, den ökologischen Fußabdruck der 
Banknoten zu verringern, indem sie deren Haltbarkeit verbessert und 
nachhaltigere Materialien und Produktionsprozesse einsetzt. 

Zwtl.: Weiterführende Links 

Bilder und Videos der Entwürfe, die in die engere Auswahl 
gekommen sind, Informationen zum Auswahlverfahren und weiteres 
Anschauungsmaterial finden Sie auf der eigens dafür eingerichteten 
EZB-Website . 

Hier gelangen Sie zur öffentlichen Umfrage 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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