Aumovio-Chef für Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich

Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Der Autozulieferer Aumovio hält für mehr Wettbewerbsfähigkeit längeres Arbeiten fürs gleiche Geld in Deutschland für notwendig. Er sei dafür, "eine Ausweitung der Arbeitszeit auf ‌künftig 40 statt 35 Stunden anzusprechen", sagte Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt dem Magazin Wirtschaftswoche nach ⁠einem Bericht ⁠vom Donnerstag. "Wir müssen die Arbeitskosten in Deutschland senken, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden." Er unterstütze die Forderung, die Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius zuvor aufgebracht hatte.

Källenius und Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hatten ‌im vergangenen Monat als erste ‌Manager der Autoindustrie eine Arbeitszeitverlängerung ins Spiel gebracht. Die Autoindustrie steckt in der Krise und sieht sich ⁠wachsendem Konkurrenzdruck aus China ausgesetzt. Immer mehr Produktion ‌wird deshalb nach Osteuropa ⁠verlagert, wo die Arbeitskosten niedriger sind.

Für die Gewerkschaft IG Metall war die mit Streiks hart erkämpfte Einführung der 35-Stunden-Woche vor rund 30 ‌Jahren eine große ⁠Errungenschaft. Betriebsräte und Gewerkschafter von ⁠Mercedes-Benz mobilisierten binnen einer Woche nach eigenen Angaben mehr als 30.000 Beschäftigte zu einem Protesttag vor allen deutschen Werken des Autobauers. Im Herbst steht die nächste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie an - dann könnten die Arbeitgeber eine entsprechende Forderung auf den Tisch legen.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)