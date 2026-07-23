Bahn-Tochter kann höhere Preise für Bahnhofsnutzung nicht durchsetzen
Berlin, 23. Jul (Reuters) - Die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn hat keinen Anspruch auf höhere Entgelte für die Nutzung der 5400 Bahnhöfe in Deutschland. Die Entscheidungen würden für die Jahre 2025 und 2026 gelten, teilte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag unter Verweis auf zwei Eilbeschlüsse mit. Die Bahn-Tochter DB InfraGO habe kein "belastbares Zahlenwerk" oder nachvollziehbare Kalkulationen vorgelegt, anhand derer die beantragten Entgeltsteigerungen hätten geprüft werden können. Zahlen nannte das Gericht nicht. "Beide Entscheidungen sind unanfechtbar."
Die DB InfraGO betreibt die Bahnhöfe und stellt Nah- und Fernverkehrsanbietern für die Nutzung Entgelte in Rechnung. Diese müssen jedes Jahr von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.
(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)