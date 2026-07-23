Berlin, ⁠23. Jul (Reuters) - Die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn hat keinen Anspruch auf höhere Entgelte für die ‌Nutzung der 5400 Bahnhöfe in Deutschland. Die Entscheidungen würden für ⁠die ⁠Jahre 2025 und 2026 gelten, teilte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag unter Verweis auf zwei Eilbeschlüsse mit. Die ‌Bahn-Tochter DB InfraGO ‌habe kein "belastbares Zahlenwerk" oder nachvollziehbare Kalkulationen vorgelegt, anhand derer die ⁠beantragten Entgeltsteigerungen hätten geprüft werden ‌können. Zahlen nannte ⁠das Gericht nicht. "Beide Entscheidungen sind unanfechtbar."

Die DB InfraGO betreibt die Bahnhöfe und stellt ‌Nah- und ⁠Fernverkehrsanbietern für die ⁠Nutzung Entgelte in Rechnung. Diese müssen jedes Jahr von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)