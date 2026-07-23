Blockbuster treiben Roche an - Währungs-Gegenwind flaut ab

Frankfurt/Basel, 23. Jul (Reuters) - ⁠Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im ersten Halbjahr dank einer starken Nachfrage nach seinen Medikamenten operativ kräftig zugelegt. Zwar belastete der starke Schweizer Franken weiterhin die Bilanz, dieser Gegenwind dürfte jedoch im zweiten Halbjahr weitgehend nachlassen. "Die Währungsschwankungen spiegeln nicht die eigentliche Gesundheit des Unternehmens wider", sagte Konzernchef Thomas Schinecker am Donnerstag. Das Wachstum werde klar von ‌höheren Absatzmengen getragen. Auch im Diagnostikgeschäft zeichnet sich eine Entspannung ab: Dort hatten Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen das Wachstum zuletzt gebremst. Diese Belastungen dürften zwar anhalten, sich aber schrittweise abschwächen. Roche-Aktien legten um 2,5 ⁠Prozent zu.

Im ersten ⁠Halbjahr sank der Umsatz von Roche um zwei Prozent auf 30,36 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen hätten die Erlöse um sechs Prozent zugelegt. Sollten die Wechselkurse auf dem aktuellen Niveau bleiben, sei in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit negativen Währungseffekten zu rechnen, betonte Schinecker. Der Kernbetriebsgewinn ging in Franken um ein Prozent auf 11,86 Milliarden zurück, stieg währungsbereinigt jedoch um zehn Prozent. Roche bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr ‌und rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich ‌sowie einem Anstieg beim Gewinn je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Im ersten Halbjahr legte der Gewinn um neun Prozent zu.

PHARMASPARTE PROFITIERT VON HOHER NACHFRAGE

Das Pharmageschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber. Die Umsätze gingen in der Berichtswährung zwar um ein ⁠Prozent auf 23,63 Milliarden Franken zurück, währungsbereinigt legten sie jedoch um sechs Prozent zu. Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber – ‌das Asthmamittel Xolair, das Blutermedikament Hemlibra, das Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus, ⁠das Brustkrebsmedikament Phesgo sowie das Augenmittel Vabysmo – steuerten zusammen 11,0 Milliarden Franken bei. Dies entspricht einem währungsbereinigten Zuwachs von zwölf Prozent. Umsatzstärkstes Medikament blieb Ocrevus mit 3,47 Milliarden. In der Diagnostiksparte glich eine robuste weltweite Nachfrage die Einbußen durch die chinesischen Preisreformen weitgehend aus, so dass währungsbereinigt ein ‌Plus von drei Prozent stand.

HOFFNUNGSTRÄGER GIREDESTRANT VOR US-START

Parallel bereitet ⁠der Basler Konzern die Markteinführung des Brustkrebsmedikaments Giredestrant ⁠vor. Das Präparat gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger des Unternehmens: Es ist laut Roche die erste neue hormonelle Therapie für frühe Krankheitsstadien seit fast 25 Jahren, die einen klaren Vorteil gegenüber bestehenden Behandlungen zeigt. Dank eines beschleunigten Verfahrens der US-Arzneimittelbehörde FDA soll das Präparat noch Ende dieses Jahres in den USA auf den Markt kommen. In Europa dürfte die Einführung später erfolgen. Wie Schinecker betonte, haben die USA bei Zulassungen "stets Vorrang". Die nötigen Datenpakete für weitere Märkte würden im Laufe des kommenden Jahres vorliegen – erst dann würden auch die konkreten Preisverhandlungen mit den nationalen Gesundheitssystemen beginnen. Grundsätzlich wolle Roche das Medikament ⁠in allen Ländern einreichen, in denen sich ein "nachhaltiger Wert" erzielen lasse.

(Bericht von Patricia Weiß und Marleen Käsebier, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)