Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat nach dem Hackerangriff durch außer Kontrolle geratene Künstliche Intelligenz (KI) schnelles, weltweites Handeln gefordert. "Wir werden demnächst deutlich mehr und deutlich massiver auch von KIs angegriffen werden. Die nächsten Monate, die nächsten Jahre werden holprig", sagte BSI-Chefin Claudia Plattner ‌am Donnerstag in einem Interview mit Reuters TV. Man müsse dringend in die Cyber-Sicherheit investieren. "Ansonsten wird das ein sehr, sehr unangenehmer Moment, wenn wir morgens aufwachen und feststellen, ⁠hier geht nichts ⁠mehr."

Angesichts der rasanten Entwicklung sei es nun höchste Zeit, der Technologie klare Grenzen zu setzen. "Die Technologie ist neu. Und es ist jetzt die Zeit, in der wir darüber nachdenken müssen, wie sichern wir die vernünftig ab." Die Frage sei, was dürften KI-Agenten. "Wie weit dürfen sie sich frei bewegen, wie setzen wir ihnen vernünftige Grenzen und zwar solche, ‌aus denen sie nicht ausbrechen können?", erklärte Plattner.

Als vordringlich ‌nannte die BSI-Präsidentin den Einsatz von KI zur eigenen Verteidigung. "Das Wichtigste, was wir machen müssen ist, KI auch für unsere eigenen Zwecke zu verwenden, um unsere Systeme abzusichern", sagte sie. Unternehmen sollten ⁠mit KI ihre eigenen Schwachstellen finden, bevor Angreifer dies tun. "Und dann patchen, patchen und patchen. ‌Lasst uns die Lücken schließen und die ⁠Systeme sicher machen."

Anlass für die Warnungen ist ein Vorfall, bei dem ein KI-Programm des US-Unternehmens OpenAI autonom die Systeme des Startups Hugging Face attackierte. OpenAI hatte am Dienstag eingeräumt, dass bei internen Sicherheitstests ein KI-Agent außer Kontrolle geraten sei. ‌Demnach sollte das Programm in einer isolierten Umgebung ⁠seine Fähigkeiten zum Aufspüren von IT-Sicherheitslücken testen, ⁠sei aber aus dieser ausgebrochen. Plattner zufolge hat die KI ihren Auftrag zu ernst genommen und dabei unbeabsichtigte Kollateralschäden verursacht.

Plattner warnte vor dem potenziell riesigen Schaden, den solche autonomen Systeme anrichten könnten. "Stellen Sie sich doch mal vor, die KI wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, für meinen Auftrag wäre es hilfreich, wenn ich in der Stadt hier jetzt mal den Strom abstelle", sagte sie. Konkret kündigte sie an, dass das BSI zusammen mit der Bundesnetzagentur (BNetzA) ein KI-Sicherheitsinstitut gründe, um der Wirtschaft zu ⁠zeigen, wie sie sich besser schützen könne.

(Bericht von Markus Wacket, Reuters TV; redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)