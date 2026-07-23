Trotzdem günstiger als Großkonzerne

Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet

The Market · Uhr

In den USA glänzt das Segment kleinkapitalisierter Unternehmen in diesem Jahr und zieht an den Börsenriesen vorbei. Welche Faktoren diesen Trend befeuern und wie du in solche Unternehmen investieren kannst, erfährst du hier.

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Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Dilok

Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".

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