Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet
The Market · Uhr
In den USA glänzt das Segment kleinkapitalisierter Unternehmen in diesem Jahr und zieht an den Börsenriesen vorbei. Welche Faktoren diesen Trend befeuern und wie du in solche Unternehmen investieren kannst, erfährst du hier.
Quelle: Adobe.com/Dilok
Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".
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