Commerzbank-Betriebsrat lässt Vorstand bei UniCredit-Gesprächen den Vortritt

Frankfurt, 23. ⁠Jul (Reuters) - Commerzbank-Betriebsratschef Sascha Uebel will dem Vorstand bei Gesprächen mit der italienischen UniCredit den Vortritt lassen. "Wenn wir Betriebsräte hier als Verhandlungspartner genannt werden, liegt die UniCredit ‌leider falsch", sagte Uebel am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Nach Gesellschaftsrecht entscheidet das Management, was in einer Firma ⁠passiert. ⁠Gespräche mit dem Konzernbetriebsrat führen immer über das zuständige Management. Ich bitte höflich darum, das zu respektieren."

UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte als nächste Schritte zu einer Übernahme der Commerzbank Gespräche mit der Bundesregierung und ‌den Arbeitnehmervertretern angekündigt. Den Vorstand hatte ‌er nicht erwähnt. Mehrere Anläufe zu Gesprächen mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp waren im Sande verlaufen. Ein Commerzbank-Sprecher erklärte, ⁠man habe die Aussagen Orcels zur Kenntnis genommen. "Wir bleiben ‌dabei: Nur ein konstruktiver Angang ⁠kann Wert für alle Stakeholder schaffen."

Auch die Bundesregierung sieht zunächst den Commerzbank-Vorstand am Zug. Im Umfeld des Bundesfinanzministeriums hieß es, an der kritischen ‌Position zu UniCredit habe ⁠sich nichts geändert. Erst ⁠müsse beobachtet werden, wie Gespräche der beiden Banken untereinander liefen. Der Bund hält noch zwölf Prozent an der Commerzbank und will diese nicht verkaufen. Die Beteiligung gilt auch als Faustpfand für Gespräche über die Bedingungen einer Übernahme.

(Bericht von Tom Sims, Christian Krämer und Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)