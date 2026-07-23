Daimler Truck hebt Jahresprognose an - US-Zollregeln helfen

Frankfurt, ⁠22. Jul (Reuters) - Daimler Truck hat dank neuer US-Zollregelungen und einer starken Nachfrage in Nordamerika seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. ‌Der Lastwagenbauer erwartet für 2026 nun ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, ⁠wie ⁠der Dax-Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Grunde für die höhere Erwartung sind die Genehmigung eines Antrags ‌durch das US-Handelsministerium zur Anerkennung ‌von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 sowie höhere Absatzerwartungen in Nordamerika. In dieser Region ⁠soll die bereinigte Umsatzrendite nun neun bis elf ‌Prozent erreichen statt ⁠der zuvor erwarteten sechs bis acht Prozent.

Für das Industriegeschäft insgesamt rechnet Daimler Truck nun mit einem Umsatz von 43 bis ‌47 Milliarden Euro (Vorjahr: ⁠49,4 Milliarden Euro), eine Milliarde ⁠Euro mehr als bisher. Die bereinigte Umsatzrendite soll mit sieben bis neun Prozent einen Prozentpunkt höher ausfallen nach knapp acht Prozent im Vorjahr. Der Absatz der Gruppe soll auf 340.000 bis 370.000 Fahrzeuge steigen - 10.000 Einheiten mehr als ursprünglich angenommen.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)