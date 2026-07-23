DAX® - Erster Anlauf am Widerstand abgeprallt

Wie schon am Dienstag ist der DAX® auch gestern wieder um 0,7 Prozent gestiegen. Die konstruktive Ausgangslage sorgte von Beginn an für eine positive Tendenz. Schon zur Mittagszeit testeten die deutschen Standardwerte das Zwischenhoch der jüngsten Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten. Im Hoch wurden 25.271 Punkte erreicht, der Schlusskurs lag aber knapp 100 Punkte darunter. Damit ist zunächst ein klassischer Fehlausbruch an diesem ersten Widerstand sowie ein Pullback an der gebrochenen Aufwärtstrendlinie zu konstatieren. Für einen nachhaltigen Durchbruch im ersten Anlauf hat es also nicht gereicht. Das könnte kurzfristig Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Die tendenziell zunehmende Dynamik des Kursaufschwungs deutet aber darauf hin, dass die Bullen zeitnah einen zweiten Versuch starten dürften. Darüber wartet dann mit dem gestern noch gemiedenen offenen Abwärtsgap (25.465 zu 25.280 Punkte) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten des laufenden Jahres bei rund 25.500 Punkten bereits die nächste massive Widerstandszone. Um das kurzfristig verbesserte Chartbild nicht zu zerstören, sollte der Index das erste Korrekturtief bei 24.830 Punkten möglichst nicht mehr unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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