Dax gibt vor EZB-Zinsentscheid nach - Inflationssorgen bremsen

Frankfurt, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die hohen Energiepreise trüben die Stimmung an den Finanzmärkten. Der Dax gab am Donnerstag 0,9 Prozent auf 24.920 Punkte nach. Angesichts der Eskalation ‌der Konflikte im Nahen Osten kletterte der Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als sechs ⁠Wochen. "Die steigenden ⁠Energiekosten lassen die Sorgen vor einer neuen Inflationswelle zunehmen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Das dürfte auch Thema bei der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Die Währungshüter werden nach der ‌Zinserhöhung im Juni wohl zunächst ‌pausieren und sich eine weitere Anhebung offenhalten. "Spannender als die Zinsentscheidung an sich ist die Frage, ob die ⁠EZB verbal einen Zinsschritt für den September vorbereitet", sagte ‌Altmann.

Nach oben ging es ⁠für die Aktien von Daimler Truck, die 3,7 Prozent zulegten. Der Konzern hat dank neuer US-Zollregelungen und einer starken Nachfrage in Nordamerika ‌seine Gewinn- und Umsatzprognose ⁠für das laufende Jahr ⁠angehoben. Nach Quartalszahlen aus dem US-Techsektor notierten die Aktien von Infineon hingegen 5,5 Prozent im Minus. Die wachsenden KI-Investitionen von Konzernen wie der Google-Mutter Alphabet nährten die Zweifel der Anleger, ob sich die hohen Summen in naher Zukunft rechnen könnten.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)