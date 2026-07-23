Dax niedriger erwartet - EZB-Entscheid und SAP-Zahlen im Blick

Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex ‌0,6 Prozent höher bei 25.155,41 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den Börsen sorgte die ⁠Hoffnung der ⁠Anleger auf starke Bilanzen wichtiger Technologieunternehmen nach US-Handelsschluss.

Im Mittelpunkt steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter werden nach der Zinserhöhung im Juni wohl zunächst pausieren und ‌sich eine weitere Anhebung offenhalten. ‌Zudem bleiben die hohen Energiepreise ein Thema an den Finanzmärkten. Angesichts der Eskalation der Konflikte im ⁠Nahen Osten ist der Ölpreis auf den höchsten ‌Stand seit mehr als ⁠sechs Wochen gestiegen.

Auf der Unternehmensseite warten Anleger auf die Bilanzzahlen von SAP. In den USA blicken sie auf die Geschäftszahlen von ‌Unternehmen wie Intel ⁠und T-Mobile.

Bei den Konjunkturdaten stehen ⁠Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Euroraum im Juli sowie die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.155,41

EuroStoxx50 6.316,99

EuroStoxx50-Future 6.344,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.218,58 -0,0%

S&P 500 7.498,96 -0,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.859,69 -0,2%

Hang Seng 25.216,59 +1,3%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Rüttger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)