Vorbörse 23.07.2026

Dax startet vor dem EZB-Entscheid leicht schwächer in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am Tag der nächsten Zinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax zunächst etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 25.115 Punkte, was im Vergleich zum Vortagsschluss einem Abschlag von 0,2 Prozent bedeuten würde. Er würde sich damit aber über der 21-Tage-Linie behaupten, die aktuell bei 25.086 Zählern verläuft.

Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg bleiben ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen großer US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten. Die Augen werden nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen wird.

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USA: Verluste

Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legten mit Alphabet und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Vor allem diese beiden dürften dann erst einmal die Richtung für den Technologiesektor und die Stimmung an den Märkten vorgeben, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet.

Tesla verbrennt Geld für KI und Robotik - Aktie sinktheute · 05:22 Uhr · Reuters
Tesla verbrennt Geld für KI und Robotik - Aktie sinkt

"Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft." Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die trotz weiter deutlich steigender Ölpreise an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet würden, wie Molnar ergänzte.

Der von großen Tech-Konzernen dominierte Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 28.998,10 Punkte, nachdem er allerdings tags zuvor um fast zwei Prozent gestiegen war. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor 0,01 Prozent auf 52.218,58 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 7.498,96 Punkte nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.218- 0,01 Prozent
S&P 5007.498- 0,14 Prozent
Nasdaq25.690- 0,54 Prozent

Asien: Gewinne

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte um 4,4 Prozent und der japanische Nikkei 225 stieg um 0,5 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zog zuletzt um 0,1 Prozent an, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.559+ 0,50 Prozent
Hang Seng24.892+ 1,50 Prozent
CSI 3004.729+ 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,36- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,18- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,65- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1430- 0,31  Prozent
Dollar in Yen163,11+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,42+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent96,06 USD+ 0,98 Dollar
WTI88,25 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 74 (72) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET KSB VZ MIT 'BUY' - ZIEL 1300 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 36,70 (32,10) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ö
Ölpreis Brent
N
Nikkei
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
Alphabet A
S
S&P 500
IBM
Tesla
Eurokurs (Euro / Dollar)
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Alphabet C
Ö
Ölpreis WTI
GEA Group
MSCI
Texas Instruments
KSB Vz
TRATON
$
Dollarkurs
Citigroup
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
Dow
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings
GEA
ALPHABET INC. DL 50
SP Group
ALPHABET INC. DL 50

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