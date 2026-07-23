DAX vor EZB-Entscheid unter Druck: Quartalszahlen rücken in den Fokus

Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich vorbörslich schwächer. An den US-Märkten deuten die Indikationen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel nahezu unverändert leicht im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Der EZB-Rat veröffentlicht seine Beschlüsse am Nachmittag, gefolgt von der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde. Anleger achten dabei weniger auf den aktuellen Zinsentscheid als auf Hinweise zum weiteren Kurs der Notenbank und die Erwartungen für die Sitzung im September.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt SAP in den Fokus. Die Aktie steht vor der Vorlage der Quartalszahlen am Abend unter besonderer Beobachtung. Investoren warten auf Signale, ob der Konzern seine Wachstumsziele im Cloudgeschäft trotz hoher Investitionen in künstliche Intelligenz erfüllen kann. Die Nervosität bleibt hoch, nachdem die Aktie in diesem Jahr deutlich unter Druck geraten ist.

Gefragt sind dagegen die Papiere von Flatexdegiro. Der Onlinebroker profitierte im zweiten Quartal von einer hohen Handelsaktivität seiner Kunden und hob erneut seine Gewinnprognose an. Das sorgte vorbörslich für deutliche Kursaufschläge und lenkte die Aufmerksamkeit auf den Finanzwert. Der positive Geschäftsverlauf unterstreicht die anhaltend rege Handelsbereitschaft vieler Privatanleger.

Für Bewegung sorgt zudem Argenx. Der Biotechkonzern überzeugte mit kräftigem Umsatz- und Gewinnwachstum, getragen vom Erfolg seines Medikaments Vyvgart. Vorbörslich reagierten Anleger mit deutlichen Kursgewinnen. Im Fokus stehen nun die für das zweite Halbjahr erwarteten Studienergebnisse, die für die weitere Geschäftsentwicklung von großer Bedeutung sind.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Riot Platforms, Inc. Bull UN6UL7 9,67 12,798309 USD 2,14 Open End Alphabet Inc. Class C Bull UN5NZ6 3,28 297,083413 USD 9,18 Open End Alphabet Inc. Class A Bull UN0Y6K 6,37 260,294218 USD 4,69 Open End DAX® Bull UR0QMQ 11,35 23802,388948 Punkte 20,63 Open End SAP SE Bull UN6FH2 1,77 114,526682 EUR 7,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG7GJC 2,60 26000,00 Punkte 27,72 18.09.2026 Alphabte Inc. Class A Call UN71XR 0,33 390,00 USD 14,01 16.09.2026 Robinhood Markets Inc. Call UN6EDR 2,21 120,00 USD 2,43 16.06.2027 DAX® Call UN9LP0 4,88 24900,00 Punkte 28,73 14.08.2026 DAX® Call UG9YZA 3,34 27200,00 Punkte 18,12 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG4UUT 3,59 23481,866013 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Short UN8A2W 7,69 33141,246382 Punkte 7 Open End UnitedHealth Group Inc. Long UG8MMP 26,34 287,616257 USD 3 Open End Tesla, Inc. Long UN3U60 9,16 187,064842 USD 2 Open End DAX® Short UN0FK4 5,98 30186,244719 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.07.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.