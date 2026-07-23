Devisen

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1392 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Wolfilser/ Shutterstock

Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1392 (Mittwoch: 1,1408) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8778 (0,8765) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85318 (0,85340) britische Pfund, 186,23 (186,03) japanische Yen und 0,9295 (0,9268) Schweizer Franken fest.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Euro/Schweizer Franken
Euro/Britisches Pfund
Euro / Yen (Yenkurs)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 21.07.2026
Dax schließt auf Tageshoch - Chip-Werte ziehen wieder an21. Juli · onvista
Dax schließt auf Tageshoch - Chip-Werte ziehen wieder an
Dax Tagesrückblick 20.07.2026
Dax stabilisiert sich - Siemens Energy holt wieder auf20. Juli · onvista
Dax stabilisiert sich - Siemens Energy holt wieder auf
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetheute, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen